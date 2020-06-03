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Boynton Beach, FL
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200 Horizon W
Last updated April 28 2020 at 8:28 PM

200 Horizon W

200 Horizon Street West · (859) 227-5000
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Location

200 Horizon Street West, Boynton Beach, FL 33435

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 208 · Avail. now

$2,100

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1 Bed · 2 Bath · 705 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
air conditioning
microwave
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
FANTASTIC 1/1.5 CONDO REMODEL. END UNIT W/ REPLACEMENT WINDOWS, NEW ACCORDION HURRICANE SHUTTERS, OPEN KITCHEN WITH MATCHING APPLIANCES INCLUDING DISHWASHER, BUILT IN MICROWAVE, SMOOTH TOP RANGE, FULL SIZE FRIDGE W/ FREEZER ON BOTTOM AND FULL SIZED FRONT LOAD WASHER/DRYER. GRANITE, TILED THROUGHOUT, WALK IN SHOWER, HIGH TOP TOILETS AND VANITIES, CENTRAL AC, SECURITY SCREEN DOOR TO OPEN FOR OCEAN BREEZES. COMPLETELY TURNKEY. YOU WILL NEED TO BRING ONLY YOUR PERSONAL BELONGINGS. BEST PART IS THE LANDLORD AND THE PEOPLE ON THIS FLOOR! TENANT TO PAY BED TAX & CLEANING FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 Horizon W have any available units?
200 Horizon W has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 200 Horizon W have?
Some of 200 Horizon W's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 Horizon W currently offering any rent specials?
200 Horizon W isn't currently offering any rent specials.
Is 200 Horizon W pet-friendly?
No, 200 Horizon W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boynton Beach.
Does 200 Horizon W offer parking?
No, 200 Horizon W does not offer parking.
Does 200 Horizon W have units with washers and dryers?
Yes, 200 Horizon W offers units with in unit laundry.
Does 200 Horizon W have a pool?
No, 200 Horizon W does not have a pool.
Does 200 Horizon W have accessible units?
No, 200 Horizon W does not have accessible units.
Does 200 Horizon W have units with dishwashers?
Yes, 200 Horizon W has units with dishwashers.
Does 200 Horizon W have units with air conditioning?
Yes, 200 Horizon W has units with air conditioning.
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