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Boca Raton, FL
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6606 NW 23rd Terrace
Last updated April 3 2020 at 2:07 PM

6606 NW 23rd Terrace

6606 Northwest 23rd Terrace · (561) 819-5600
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Location

6606 Northwest 23rd Terrace, Boca Raton, FL 33496
Broken Sound

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,000

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1950 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6606 NW 23rd Terrace have any available units?
6606 NW 23rd Terrace has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6606 NW 23rd Terrace have?
Some of 6606 NW 23rd Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6606 NW 23rd Terrace currently offering any rent specials?
6606 NW 23rd Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 6606 NW 23rd Terrace pet-friendly?
No, 6606 NW 23rd Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 6606 NW 23rd Terrace offer parking?
Yes, 6606 NW 23rd Terrace does offer parking.
Does 6606 NW 23rd Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 6606 NW 23rd Terrace offers units with in unit laundry.
Does 6606 NW 23rd Terrace have a pool?
Yes, 6606 NW 23rd Terrace has a pool.
Does 6606 NW 23rd Terrace have accessible units?
No, 6606 NW 23rd Terrace does not have accessible units.
Does 6606 NW 23rd Terrace have units with dishwashers?
Yes, 6606 NW 23rd Terrace has units with dishwashers.
Does 6606 NW 23rd Terrace have units with air conditioning?
No, 6606 NW 23rd Terrace does not have units with air conditioning.
Have a question for 6606 NW 23rd Terrace?
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