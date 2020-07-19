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425 Buttonwood Place
Last updated July 18 2020 at 11:10 PM

425 Buttonwood Place

425 Buttonwood Place · No Longer Available
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Location

425 Buttonwood Place, Boca Raton, FL 33431
Boca Raton Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
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parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 425 Buttonwood Place have any available units?
425 Buttonwood Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boca Raton, FL.
What amenities does 425 Buttonwood Place have?
Some of 425 Buttonwood Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 425 Buttonwood Place currently offering any rent specials?
425 Buttonwood Place is not currently offering any rent specials.
Is 425 Buttonwood Place pet-friendly?
Yes, 425 Buttonwood Place is pet friendly.
Does 425 Buttonwood Place offer parking?
Yes, 425 Buttonwood Place offers parking.
Does 425 Buttonwood Place have units with washers and dryers?
Yes, 425 Buttonwood Place offers units with in unit laundry.
Does 425 Buttonwood Place have a pool?
Yes, 425 Buttonwood Place has a pool.
Does 425 Buttonwood Place have accessible units?
No, 425 Buttonwood Place does not have accessible units.
Does 425 Buttonwood Place have units with dishwashers?
Yes, 425 Buttonwood Place has units with dishwashers.
Does 425 Buttonwood Place have units with air conditioning?
No, 425 Buttonwood Place does not have units with air conditioning.
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