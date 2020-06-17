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3375 Jaywood Terrace
Last updated June 3 2020 at 6:30 PM

3375 Jaywood Terrace

3375 Jaywood Terrace · (954) 263-6639
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Location

3375 Jaywood Terrace, Boca Raton, FL 33431
Boca Raton Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1040 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1000 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
guest parking
hot tub
tennis court
COME SEE IT NOW...GREAT FIRST FLOOR UNIT GATED COMMUNITY...BIKE TO THE BEACH CHEAPEST 2 BEDROOM 2 BATH HERE...ALL AGES... BREATH TAKING FIRST FLOOR UNIT, GATED COMMUNITY, FAMILY ORIENTED NEIGHBORHOOD, NO CARPET...PATIO, CLOSE TO ALL YOU NEED, BIKE TO THE BEACH, EXCELLENT SCHOOL DISTRICT. GUARD 24HRS ONSITE, WASHER AND DRYER INSIDE UNIT. WALKING CLOSET, IN THE GREAT Boca Raton. LOTS OF GUEST PARKING SPACES, EASY ACCESS TO MAIN HIGHWAYS YET IN A QUIET COMMUNITY.GYM, CLUB HOUSE, SWIMMING POOL, TENNIS COURTS, ETC... LIKE LIVING AN A SPA. COME SEE IT TODAY. NFAST ASSOCIATION APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3375 Jaywood Terrace have any available units?
3375 Jaywood Terrace has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3375 Jaywood Terrace have?
Some of 3375 Jaywood Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3375 Jaywood Terrace currently offering any rent specials?
3375 Jaywood Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 3375 Jaywood Terrace pet-friendly?
No, 3375 Jaywood Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 3375 Jaywood Terrace offer parking?
Yes, 3375 Jaywood Terrace does offer parking.
Does 3375 Jaywood Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 3375 Jaywood Terrace offers units with in unit laundry.
Does 3375 Jaywood Terrace have a pool?
Yes, 3375 Jaywood Terrace has a pool.
Does 3375 Jaywood Terrace have accessible units?
No, 3375 Jaywood Terrace does not have accessible units.
Does 3375 Jaywood Terrace have units with dishwashers?
Yes, 3375 Jaywood Terrace has units with dishwashers.
Does 3375 Jaywood Terrace have units with air conditioning?
No, 3375 Jaywood Terrace does not have units with air conditioning.
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