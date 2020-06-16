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Aventura, FL
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2800 Island Blvd
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2800 Island Blvd

2800 Island Boulevard · (305) 409-0000
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Location

2800 Island Boulevard, Aventura, FL 33160
Williams Island

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 701 · Avail. now

$2,900

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2800 Island Blvd have any available units?
2800 Island Blvd has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2800 Island Blvd have?
Some of 2800 Island Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2800 Island Blvd currently offering any rent specials?
2800 Island Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 2800 Island Blvd pet-friendly?
No, 2800 Island Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 2800 Island Blvd offer parking?
Yes, 2800 Island Blvd does offer parking.
Does 2800 Island Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 2800 Island Blvd offers units with in unit laundry.
Does 2800 Island Blvd have a pool?
Yes, 2800 Island Blvd has a pool.
Does 2800 Island Blvd have accessible units?
No, 2800 Island Blvd does not have accessible units.
Does 2800 Island Blvd have units with dishwashers?
Yes, 2800 Island Blvd has units with dishwashers.
Does 2800 Island Blvd have units with air conditioning?
No, 2800 Island Blvd does not have units with air conditioning.
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