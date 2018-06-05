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Aventura, FL
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21128 NE 31st Pl
Last updated April 22 2020 at 1:59 AM

21128 NE 31st Pl

21128 Northeast 31st Place · (305) 722-7346
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Location

21128 Northeast 31st Place, Aventura, FL 33180

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,400

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4 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21128 NE 31st Pl have any available units?
21128 NE 31st Pl has a unit available for $4,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21128 NE 31st Pl have?
Some of 21128 NE 31st Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21128 NE 31st Pl currently offering any rent specials?
21128 NE 31st Pl isn't currently offering any rent specials.
Is 21128 NE 31st Pl pet-friendly?
No, 21128 NE 31st Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 21128 NE 31st Pl offer parking?
Yes, 21128 NE 31st Pl does offer parking.
Does 21128 NE 31st Pl have units with washers and dryers?
Yes, 21128 NE 31st Pl offers units with in unit laundry.
Does 21128 NE 31st Pl have a pool?
Yes, 21128 NE 31st Pl has a pool.
Does 21128 NE 31st Pl have accessible units?
No, 21128 NE 31st Pl does not have accessible units.
Does 21128 NE 31st Pl have units with dishwashers?
Yes, 21128 NE 31st Pl has units with dishwashers.
Does 21128 NE 31st Pl have units with air conditioning?
No, 21128 NE 31st Pl does not have units with air conditioning.
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