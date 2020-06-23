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Alafaya, FL
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13733 Bluewater Cir
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

13733 Bluewater Cir

13733 Bluewater Circle · No Longer Available
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Location

13733 Bluewater Circle, Alafaya, FL 32828
Waterford Lakes North

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: Sorry, No Pets
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,950.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $2,050.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $2,050.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $1950/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13733 Bluewater Cir have any available units?
13733 Bluewater Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alafaya, FL.
Is 13733 Bluewater Cir currently offering any rent specials?
13733 Bluewater Cir isn't currently offering any rent specials.
Is 13733 Bluewater Cir pet-friendly?
Yes, 13733 Bluewater Cir is pet friendly.
Does 13733 Bluewater Cir offer parking?
No, 13733 Bluewater Cir does not offer parking.
Does 13733 Bluewater Cir have units with washers and dryers?
No, 13733 Bluewater Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 13733 Bluewater Cir have a pool?
No, 13733 Bluewater Cir does not have a pool.
Does 13733 Bluewater Cir have accessible units?
No, 13733 Bluewater Cir does not have accessible units.
Does 13733 Bluewater Cir have units with dishwashers?
No, 13733 Bluewater Cir does not have units with dishwashers.
Does 13733 Bluewater Cir have units with air conditioning?
No, 13733 Bluewater Cir does not have units with air conditioning.
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