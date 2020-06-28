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Littleton, CO
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6463 S Prescott St
Last updated September 29 2019 at 10:15 AM

6463 S Prescott St

6463 South Prescott Street · No Longer Available
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Location

6463 South Prescott Street, Littleton, CO 80120
Sterne Park

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
Available 10/01/19 QUAINT 3 BEDROOM 1 BATH RANCH HOME NEAR LITTLETON. - Property Id: 157377

QUAINT 3 BEDROOM 1 BATH RANCH HOME CONVENIENTLY LOCATED NEAR DOWNTOWN LITTLETON, LIGHT RAIL AND ACC.
HAS A LARGE TUFF SHED INCLUDED FOR LOTS OF ADDITIONAL STORAGE. HUGE DRIVEWAY WITH PLENTY OF PARKING AND ALLEY ACCESS. BEAUTIFUL LANDSCAPING AND YARD, SO MANY EXTRAS! THIS HOUSE IS BUTTONED UP & METICULOUSLY CARED FOR EQUIPPED WITH WASHER/DRYER ALL MAJOR APPLIANCES. CAT OR DOGS ARE ALLOWED WITH PET DEPOSIT. NO SMOKING IN HOUSE..GARAGE NOT INCLUDED.
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/157377p
Property Id 157377

(RLNE5156649)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6463 S Prescott St have any available units?
6463 S Prescott St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Littleton, CO.
How much is rent in Littleton, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Littleton Rent Report.
What amenities does 6463 S Prescott St have?
Some of 6463 S Prescott St's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6463 S Prescott St currently offering any rent specials?
6463 S Prescott St is not currently offering any rent specials.
Is 6463 S Prescott St pet-friendly?
Yes, 6463 S Prescott St is pet friendly.
Does 6463 S Prescott St offer parking?
Yes, 6463 S Prescott St offers parking.
Does 6463 S Prescott St have units with washers and dryers?
Yes, 6463 S Prescott St offers units with in unit laundry.
Does 6463 S Prescott St have a pool?
No, 6463 S Prescott St does not have a pool.
Does 6463 S Prescott St have accessible units?
No, 6463 S Prescott St does not have accessible units.
Does 6463 S Prescott St have units with dishwashers?
Yes, 6463 S Prescott St has units with dishwashers.
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