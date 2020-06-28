6463 S Prescott St

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Available 10/01/19 QUAINT 3 BEDROOM 1 BATH RANCH HOME NEAR LITTLETON. - Property Id: 157377
QUAINT 3 BEDROOM 1 BATH RANCH HOME CONVENIENTLY LOCATED NEAR DOWNTOWN LITTLETON, LIGHT RAIL AND ACC.
HAS A LARGE TUFF SHED INCLUDED FOR LOTS OF ADDITIONAL STORAGE. HUGE DRIVEWAY WITH PLENTY OF PARKING AND ALLEY ACCESS. BEAUTIFUL LANDSCAPING AND YARD, SO MANY EXTRAS! THIS HOUSE IS BUTTONED UP & METICULOUSLY CARED FOR EQUIPPED WITH WASHER/DRYER ALL MAJOR APPLIANCES. CAT OR DOGS ARE ALLOWED WITH PET DEPOSIT. NO SMOKING IN HOUSE..GARAGE NOT INCLUDED.
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Property Id 157377
(RLNE5156649)