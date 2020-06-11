All apartments in Highlands Ranch
Find more places like 9759 Dunning Circle.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Highlands Ranch, CO
/
9759 Dunning Circle
Last updated May 6 2020 at 5:06 AM

9759 Dunning Circle

9759 Dunning Cir · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Highlands Ranch
See all
Northridge
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

9759 Dunning Cir, Highlands Ranch, CO 80126
Northridge

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
guest parking
internet access
VERY NICE TWO STORY HOME LOCATED IN THE VERY POPULAR SPACES NEIGHBORHOOD OF HIGHLANDS RANCH* 3 BEDROOMS, 3 BATHS PLUS A MAIN FLOOR STUDY* SMALL LOFT AREA (GREAT FOR WATCHING TV) WITH MOUNTAIN VIEWS* NICE SIZE MASTER BEDROOM W/ LUXURIOUS MASTER BATH WHICH INCLUDES UPGRADED TILE THROUGHOUT, OVERSIZED SHOWER WITH DUEL SHOWER-HEADS, CONTEMPORARY SLIDING GLASS CLOSET DOOR AND LARGE WALK-IN CLOSET!! THE MAIN FLOOR IS VERY OPEN AND IDEAL FOR ENTERTAINING* THE KITCHEN HAS STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS AND A LARGE CENTER ISLAND W/ BREAKFAST BAR* FULL UNFINISHED BASEMENT FOR STORAGE OR FINISH TO YOUR LIKING* CENTRAL AIR* HUGE CONCRETE PATIO* THIS HOME IS IDEALLY SITUATED IN THE COMMUNITY W/ TONS OF GUEST PARKING RIGHT OUTSIDE YOUR GARAGE PLUS YOU ARE 2 HOMES AWAY FROM THE PARK!! IF YOU ARE LOOKING FOR A LOW MAINTENANCE LIFESTYLE... THIS HOME WILL BE HARD TO PASS UP. OWNER PAYS FOR WATER AND TRASH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9759 Dunning Circle have any available units?
9759 Dunning Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Highlands Ranch, CO.
What amenities does 9759 Dunning Circle have?
Some of 9759 Dunning Circle's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9759 Dunning Circle currently offering any rent specials?
9759 Dunning Circle is not currently offering any rent specials.
Is 9759 Dunning Circle pet-friendly?
No, 9759 Dunning Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Highlands Ranch.
Does 9759 Dunning Circle offer parking?
Yes, 9759 Dunning Circle offers parking.
Does 9759 Dunning Circle have units with washers and dryers?
No, 9759 Dunning Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 9759 Dunning Circle have a pool?
Yes, 9759 Dunning Circle has a pool.
Does 9759 Dunning Circle have accessible units?
No, 9759 Dunning Circle does not have accessible units.
Does 9759 Dunning Circle have units with dishwashers?
Yes, 9759 Dunning Circle has units with dishwashers.
Does 9759 Dunning Circle have units with air conditioning?
Yes, 9759 Dunning Circle has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
What Parents Should Look for in an Apartment
Forms Needed to Rent an Apartment
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Solana Lucent Station
1953 Plaza Dr
Highlands Ranch, CO 80129
Lucent Blvd Apartments
1700 Shea Center Dr
Highlands Ranch, CO 80129
The Bluffs at Highlands Ranch
600 W County Line Rd
Highlands Ranch, CO 80129
The Legacy at Highlands Ranch
355 W Burgundy St
Highlands Ranch, CO 80129
Camden Highlands Ridge
9602 Teal Ridge Ct
Highlands Ranch, CO 80126
Autumn Chase
8305 S Harvest Ln
Highlands Ranch, CO 80126
ARIUM AT Highlands Ranch
3380 E County Line Rd
Highlands Ranch, CO 80126
Creekside at Highlands Ranch
8857 Creekside Way
Highlands Ranch, CO 80129

Similar Pages

Highlands Ranch 1 BedroomsHighlands Ranch 2 Bedrooms
Highlands Ranch Apartments with ParkingHighlands Ranch Apartments with Washer-Dryer
Highlands Ranch Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Denver, COColorado Springs, COAurora, COLakewood, COWestminster, COThornton, COBoulder, COCentennial, CO
Longmont, COArvada, COBroomfield, COLittleton, COEnglewood, CONorthglenn, COParker, COCastle Rock, CO
Brighton, COLone Tree, COWheat Ridge, COGolden, COLouisville, COLafayette, COGreenwood Village, COGlendale, CO

Nearby Neighborhoods

WestridgeNorthridge
Eastridge

Apartments Near Colleges

University of DenverEmily Griffith Technical College
Front Range Community CollegeArapahoe Community College
University of Colorado Colorado Springs