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Highlands Ranch, CO
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8823 Jackdaw Street
Last updated March 6 2020 at 11:36 PM

8823 Jackdaw Street

8823 South Jackdaw Street · No Longer Available
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Location

8823 South Jackdaw Street, Highlands Ranch, CO 80126
Eastridge

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8823 Jackdaw Street have any available units?
8823 Jackdaw Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Highlands Ranch, CO.
What amenities does 8823 Jackdaw Street have?
Some of 8823 Jackdaw Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8823 Jackdaw Street currently offering any rent specials?
8823 Jackdaw Street is not currently offering any rent specials.
Is 8823 Jackdaw Street pet-friendly?
Yes, 8823 Jackdaw Street is pet friendly.
Does 8823 Jackdaw Street offer parking?
Yes, 8823 Jackdaw Street offers parking.
Does 8823 Jackdaw Street have units with washers and dryers?
No, 8823 Jackdaw Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8823 Jackdaw Street have a pool?
No, 8823 Jackdaw Street does not have a pool.
Does 8823 Jackdaw Street have accessible units?
No, 8823 Jackdaw Street does not have accessible units.
Does 8823 Jackdaw Street have units with dishwashers?
Yes, 8823 Jackdaw Street has units with dishwashers.
Does 8823 Jackdaw Street have units with air conditioning?
Yes, 8823 Jackdaw Street has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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