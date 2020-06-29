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Highlands Ranch, CO
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11080 Woodhurst Circle
Last updated November 13 2019 at 2:26 PM

11080 Woodhurst Circle

11080 Woodhurst Circle · No Longer Available
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Location

11080 Woodhurst Circle, Highlands Ranch, CO 80130
Southridge

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
carpet
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
2 Bedroom 3 Bath AVAILABLE NOW in Highlands Ranch! - 11080 WOODHURST CIRCLE HIGHLANDS RANCH, CO. 80130

$2,075.00 PLUS ALL UTILITIES - SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT.

LOCATED IN THE DOUGALS COUNTY SCHOOL DISTRICT HOME SCHOOLS ARE WILDCAT MOUNTAIN (ELEMENTARY), ROCKY HEIGHTS (MIDDLE SCHOOL), ROCKY CANYON (HIGH SCHOOL).

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THIS IS A NON-SMOKING HOME. PETS ARE POSSIBLE WITH GOOD REFERENCES AND PET DEPOSITS. SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT AND IS DUE WITHIN 24 HOURS OF ACCEPTANCE. . ONE FULL MONTHS RENT IS ALWAYS DUE AT MOVE IN.

(RLNE5188377)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11080 Woodhurst Circle have any available units?
11080 Woodhurst Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Highlands Ranch, CO.
What amenities does 11080 Woodhurst Circle have?
Some of 11080 Woodhurst Circle's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11080 Woodhurst Circle currently offering any rent specials?
11080 Woodhurst Circle is not currently offering any rent specials.
Is 11080 Woodhurst Circle pet-friendly?
Yes, 11080 Woodhurst Circle is pet friendly.
Does 11080 Woodhurst Circle offer parking?
Yes, 11080 Woodhurst Circle offers parking.
Does 11080 Woodhurst Circle have units with washers and dryers?
No, 11080 Woodhurst Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 11080 Woodhurst Circle have a pool?
No, 11080 Woodhurst Circle does not have a pool.
Does 11080 Woodhurst Circle have accessible units?
No, 11080 Woodhurst Circle does not have accessible units.
Does 11080 Woodhurst Circle have units with dishwashers?
No, 11080 Woodhurst Circle does not have units with dishwashers.
Does 11080 Woodhurst Circle have units with air conditioning?
No, 11080 Woodhurst Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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