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3410 South Downing St.
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3410 South Downing St.

3410 South Downing Street · No Longer Available
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Location

3410 South Downing Street, Englewood, CO 80113

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
range
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
PRICE REDUCED! Single Family Home in Englewood! (3 bed 1 bath) - 3410 SOUTH DOWNING STREET, ENGLEWOOD, CO. 80113

3 BEDROOMS - 1 BATH

NOW $1850.00 WAS $1,900.00. RENT PLUS ALL UTILITIES - SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT.

LOCATED IN THE ENGLEWOOD COUNTY SCHOOL DISTRICT HOME SCHOOLS ARE CHARLES HAY (ELEMENTARY), ENGLEWOOD (MIDDLE SCHOOL), ENGLEWOOD (HIGH SCHOOL).

THIS SINGLE FAMILY HOME HAS 3 BEDROOMS, 2 WITH HARDWOOD FLOORS AND 1 BATH IN 928 SQFT. HARDWOOD FLOORS IN LIVING ROOM HALLWAYS. BIG KITCHEN WITH WASHER AND DRYER. GAS STOVE. SINGLE CAR GARAGE AND WORKSHOP! LARGE FENCED IN BACKYARD WITH HUGE COVERED PATIO! THERE IS NO COOLING SYSTEM IN THE HOME. THIS IS A NON-SMOKING PROPERTY.

PETS ARE POSSIBLE WITH GOOD REFERENCES AND PET DEPOSITS. SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT AND IS DUE WITHIN 24 HOURS OF ACCEPTANCE. ONE FULL MONTHS RENT IS ALWAYS DUE AT MOVE IN. PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

(RLNE5247631)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3410 South Downing St. have any available units?
3410 South Downing St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Englewood, CO.
How much is rent in Englewood, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Englewood Rent Report.
What amenities does 3410 South Downing St. have?
Some of 3410 South Downing St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3410 South Downing St. currently offering any rent specials?
3410 South Downing St. is not currently offering any rent specials.
Is 3410 South Downing St. pet-friendly?
Yes, 3410 South Downing St. is pet friendly.
Does 3410 South Downing St. offer parking?
Yes, 3410 South Downing St. offers parking.
Does 3410 South Downing St. have units with washers and dryers?
Yes, 3410 South Downing St. offers units with in unit laundry.
Does 3410 South Downing St. have a pool?
No, 3410 South Downing St. does not have a pool.
Does 3410 South Downing St. have accessible units?
No, 3410 South Downing St. does not have accessible units.
Does 3410 South Downing St. have units with dishwashers?
No, 3410 South Downing St. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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