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Redondo Beach, CA
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230 S Catalina Avenue
Last updated April 2 2020 at 2:37 PM

230 S Catalina Avenue

230 South Catalina Avenue · No Longer Available
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Location

230 South Catalina Avenue, Redondo Beach, CA 90277
South Redondo Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
elevator
gym
parking
garage
hot tub
lobby
sauna
WONDERFUL 3RD FLOOR ONE LEVEL UNIT WITH DAZZLING OCEAN AND PARK VIEWS! CROSS THE STREET TO VETERANS PARK, REDONDO BEACH PIER AND THE SPARKLING BEACHES! LIGHT AND BRIGHT THROUGHOUT! EASY ELEVATOR ACCESS! FORCED AIR HEATING AND AIR CONDITIONING! FIREPLACE AND WET BAR! ENJOY YOUR PATIO/BALCONY FOR OCEAN VIEWING! COMPLETE EXERCISE FACILITY WITH NEWER EQUIPMENT, SPA AND SAUNA! THIS GORGEOUS UNIT FEATURES NEWER CARPET, INTERIOR PAINT, RECESSED KITCHEN LIGHTS, SMOOTH CEILINGS AND NEWER COOK TOP. REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER INCLUDED! 2 PARKING SPACES IN THE SUBTERRANEAN GARAGE PLUS ADDITIONAL STORAGE! LOBBY HAS BEEN BEAUTIFULLY REMODELED! ABSOLUTE MOVE-IN CONDITION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 230 S Catalina Avenue have any available units?
230 S Catalina Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Redondo Beach, CA.
What amenities does 230 S Catalina Avenue have?
Some of 230 S Catalina Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 230 S Catalina Avenue currently offering any rent specials?
230 S Catalina Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 230 S Catalina Avenue pet-friendly?
No, 230 S Catalina Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Redondo Beach.
Does 230 S Catalina Avenue offer parking?
Yes, 230 S Catalina Avenue offers parking.
Does 230 S Catalina Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 230 S Catalina Avenue offers units with in unit laundry.
Does 230 S Catalina Avenue have a pool?
No, 230 S Catalina Avenue does not have a pool.
Does 230 S Catalina Avenue have accessible units?
Yes, 230 S Catalina Avenue has accessible units.
Does 230 S Catalina Avenue have units with dishwashers?
Yes, 230 S Catalina Avenue has units with dishwashers.
Does 230 S Catalina Avenue have units with air conditioning?
Yes, 230 S Catalina Avenue has units with air conditioning.
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