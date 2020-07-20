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Pomona, CA
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25 Blackbird Lane
Last updated May 20 2019 at 8:25 PM

25 Blackbird Lane

25 Blackbird Ln · No Longer Available
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Location

25 Blackbird Ln, Pomona, CA 91766

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
BEAUTIFUL TURNKEY PROPERTY LOCATED IN A GREAT COMMUNITY FEATURES 3 SPACIOUS BEDROOMS 3 BATHS NICE SIZE KITCHEN LARGE FAMILY ROOM, OUTDOOR PATIO AND OUTDOOR BALCONY OFF MASTER BEDROOM, KITCHEN HAS BEEN REMODELED WITH NEW CABINETS, NEW COUNTER TOPS, STOVE,MICROWAVE, REFRIGERATOR AND WASHER AND DRYER WILL STAY FOR TENANT TO USE, KITCHEN OVERLOOKS LARGE LIVING ROOM WITH NEW FLOORING AND PATIO VIEW FROM INSIDE, 1 BATHROOM DOWNSTAIRS, UPSTAIRS HAS A MASTER BEDROOM WITH MASTER BATH AND WALK IN CLOSET WITH SLIDING DOOR LEADING TO OUTSIDE BATHROOM, 2 ADDITIONAL BEDROOMS WITH BATHROOM IN HALLWAY AND WASHER DRYER UPSTAIRS WILL STAY. HOME HAS BEEN RECENTLY REMODELED AND SHOWS VERY WELL. 1 CAR SHARED GARAGE IS INCLUDED WITH ADDITIONAL PARKING OUTSIDE IN PARKING LOT OF COMMUNITY. COMMUNITY FEATURES 2 SWIMMING POOLS, CHILDREN'S FENCED IN PLAY AREA. COMMUNITY IS LOCATED CLOSE TO 60 FREEWAY ACCESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25 Blackbird Lane have any available units?
25 Blackbird Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pomona, CA.
What amenities does 25 Blackbird Lane have?
Some of 25 Blackbird Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25 Blackbird Lane currently offering any rent specials?
25 Blackbird Lane is not currently offering any rent specials.
Is 25 Blackbird Lane pet-friendly?
No, 25 Blackbird Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pomona.
Does 25 Blackbird Lane offer parking?
Yes, 25 Blackbird Lane offers parking.
Does 25 Blackbird Lane have units with washers and dryers?
Yes, 25 Blackbird Lane offers units with in unit laundry.
Does 25 Blackbird Lane have a pool?
Yes, 25 Blackbird Lane has a pool.
Does 25 Blackbird Lane have accessible units?
No, 25 Blackbird Lane does not have accessible units.
Does 25 Blackbird Lane have units with dishwashers?
No, 25 Blackbird Lane does not have units with dishwashers.
Does 25 Blackbird Lane have units with air conditioning?
No, 25 Blackbird Lane does not have units with air conditioning.
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