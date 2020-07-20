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Orange, CA
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554 N. PAGEANT DR A
Last updated May 2 2019 at 10:14 AM

554 N. PAGEANT DR A

554 North Pageant Drive · No Longer Available
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Location

554 North Pageant Drive, Orange, CA 92869

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
game room
pool
bbq/grill
garage
PAGENT - Property Id: 101471

3 BR CONDO FOR RENT, VERY LARGE AND SPACIOUS
3 STORY

1ST STORY: TWO CAR GARAGE WITH 3RD TANDON SPACE, WASHER DRY, WHOLE HOUSE WATER SOFTENER (ELECTRIC CAR CHARGING PORT), SEMI ENCLOSED STORAGE SPACE

2ND STORY: DINNING ROOM, LIVING ROOM, GAME ROOM WITH GAS FIREPLACE, REFRIGERATOR, 1/2 BATH, FRONT PORT AND SIDE PORCH WITH GAS HOOKUP FOR GRILL

3RD STORY: 1 MASTER BR WITH BATH, 1 BEDROOM, 1 BEDROOM/GUESTROOM WITH BUILT IN CABINETS(FRENCH DOORS), BUILT IN LINEN CLOSET, 1 SHARED BATH

GATED COMMUNITY, WITH POOL AND CLUB HOUSE

1 YEAR LEASE $3000
MONTH TO MONTH LEASE $3200

RENTERS INSURANCE REQUIRED AND CREDIT CHECK

TEXT TO 714-599-FOUR TWO FOUR SIX
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/101471
Property Id 101471

No Pets Allowed

(RLNE4825490)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 554 N. PAGEANT DR A have any available units?
554 N. PAGEANT DR A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 554 N. PAGEANT DR A have?
Some of 554 N. PAGEANT DR A's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 554 N. PAGEANT DR A currently offering any rent specials?
554 N. PAGEANT DR A is not currently offering any rent specials.
Is 554 N. PAGEANT DR A pet-friendly?
No, 554 N. PAGEANT DR A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 554 N. PAGEANT DR A offer parking?
Yes, 554 N. PAGEANT DR A offers parking.
Does 554 N. PAGEANT DR A have units with washers and dryers?
Yes, 554 N. PAGEANT DR A offers units with in unit laundry.
Does 554 N. PAGEANT DR A have a pool?
Yes, 554 N. PAGEANT DR A has a pool.
Does 554 N. PAGEANT DR A have accessible units?
No, 554 N. PAGEANT DR A does not have accessible units.
Does 554 N. PAGEANT DR A have units with dishwashers?
Yes, 554 N. PAGEANT DR A has units with dishwashers.
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