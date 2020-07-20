554 N. PAGEANT DR A

Amenities
PAGENT - Property Id: 101471
3 BR CONDO FOR RENT, VERY LARGE AND SPACIOUS
3 STORY
1ST STORY: TWO CAR GARAGE WITH 3RD TANDON SPACE, WASHER DRY, WHOLE HOUSE WATER SOFTENER (ELECTRIC CAR CHARGING PORT), SEMI ENCLOSED STORAGE SPACE
2ND STORY: DINNING ROOM, LIVING ROOM, GAME ROOM WITH GAS FIREPLACE, REFRIGERATOR, 1/2 BATH, FRONT PORT AND SIDE PORCH WITH GAS HOOKUP FOR GRILL
3RD STORY: 1 MASTER BR WITH BATH, 1 BEDROOM, 1 BEDROOM/GUESTROOM WITH BUILT IN CABINETS(FRENCH DOORS), BUILT IN LINEN CLOSET, 1 SHARED BATH
GATED COMMUNITY, WITH POOL AND CLUB HOUSE
1 YEAR LEASE $3000
MONTH TO MONTH LEASE $3200
RENTERS INSURANCE REQUIRED AND CREDIT CHECK
TEXT TO 714-599-FOUR TWO FOUR SIX
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/101471
Property Id 101471
No Pets Allowed
(RLNE4825490)