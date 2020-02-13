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Orange, CA
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319 W Mountain Holly Avenue
Last updated August 16 2019 at 4:17 PM

319 W Mountain Holly Avenue

319 W Mountain Holly Ave · No Longer Available
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Location

319 W Mountain Holly Ave, Orange, CA 92865
Northeast Anaheim

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
parking
playground
pool
garage
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 319 W Mountain Holly Avenue have any available units?
319 W Mountain Holly Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 319 W Mountain Holly Avenue have?
Some of 319 W Mountain Holly Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 319 W Mountain Holly Avenue currently offering any rent specials?
319 W Mountain Holly Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 319 W Mountain Holly Avenue pet-friendly?
No, 319 W Mountain Holly Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 319 W Mountain Holly Avenue offer parking?
Yes, 319 W Mountain Holly Avenue offers parking.
Does 319 W Mountain Holly Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 319 W Mountain Holly Avenue offers units with in unit laundry.
Does 319 W Mountain Holly Avenue have a pool?
Yes, 319 W Mountain Holly Avenue has a pool.
Does 319 W Mountain Holly Avenue have accessible units?
No, 319 W Mountain Holly Avenue does not have accessible units.
Does 319 W Mountain Holly Avenue have units with dishwashers?
No, 319 W Mountain Holly Avenue does not have units with dishwashers.
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