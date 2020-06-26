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Mission Viejo, CA
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23353 SAINT ANDREWS
Last updated August 4 2019 at 11:26 AM

23353 SAINT ANDREWS

23353 Saint Andrews · No Longer Available
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Location

23353 Saint Andrews, Mission Viejo, CA 92692
Cypress Point

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
pool
garage
guest parking
hot tub
ON THE GOLF COURSE WITH PANORAMIC FAIRWAY VIEWS. THIS HOME IS UPGRADED WITH NEWER CARPET. NEWER WINDOWS AND SLIDERS THROUGHOUT. MAIN FLOOR OFFERS LIVING ROOM, KITCHEN, BREAKFAST NOOK, FORMAL DINING ROOM, AND MASTER SUITE. TWO LARGE BEDROOMS AND A FULL BATH ARE ON THE LOWER LEVEL. REMODELED MASTER BATHROOM WITH NEWER CABINETS AND COUNTER TOPS, WHIRLPOOL BATHTUB AND SEPARATE SHOWER. WOOD FLOORING ON THE MAIN FLOOR AND NEW UPGRADED LUSH CARPET ON THE LOWER FLOOR. BRIGHT KITCHEN WITH CORIAN COUNTER TOPS. FRENCH DOORS OFF THE KITCHEN TO A PRIVATE COURTYARD. ENJOY A GLASS OF WINE AND A GOLF COURSE VIEW FROM THE BALCONY OFF THE LIVING ROOM OR THE DOWNSTAIRS PATIO. THE BALCONY HAS A RETRACTABLE AWNING. VERY LIGHT AND BRIGHT THROUGHOUT. GOLF COURSE VIEWS FROM LIVING ROOM, MASTER SUITE, AND BOTH SECONDARY BEDROOMS. HOME IS LOCATED ON A SINGLE LOADED CUL-DE-SAC WITH PLENTY OF GUEST PARKING. ASSOCIATION OFFERS POOL, SPA AND A CLUB HOUSE WITH FULL KITCHEN FOR FAMILY PARTIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23353 SAINT ANDREWS have any available units?
23353 SAINT ANDREWS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 23353 SAINT ANDREWS have?
Some of 23353 SAINT ANDREWS's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23353 SAINT ANDREWS currently offering any rent specials?
23353 SAINT ANDREWS is not currently offering any rent specials.
Is 23353 SAINT ANDREWS pet-friendly?
No, 23353 SAINT ANDREWS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 23353 SAINT ANDREWS offer parking?
Yes, 23353 SAINT ANDREWS offers parking.
Does 23353 SAINT ANDREWS have units with washers and dryers?
No, 23353 SAINT ANDREWS does not offer units with in unit laundry.
Does 23353 SAINT ANDREWS have a pool?
Yes, 23353 SAINT ANDREWS has a pool.
Does 23353 SAINT ANDREWS have accessible units?
No, 23353 SAINT ANDREWS does not have accessible units.
Does 23353 SAINT ANDREWS have units with dishwashers?
No, 23353 SAINT ANDREWS does not have units with dishwashers.
Does 23353 SAINT ANDREWS have units with air conditioning?
No, 23353 SAINT ANDREWS does not have units with air conditioning.
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