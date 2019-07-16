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Malibu, CA
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24606 PLOVER Way
Last updated July 16 2019 at 3:06 AM

24606 PLOVER Way

24606 Plover Way · No Longer Available
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Location

24606 Plover Way, Malibu, CA 90265
Malibu Country Estates

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24606 PLOVER Way have any available units?
24606 PLOVER Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Malibu, CA.
What amenities does 24606 PLOVER Way have?
Some of 24606 PLOVER Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24606 PLOVER Way currently offering any rent specials?
24606 PLOVER Way is not currently offering any rent specials.
Is 24606 PLOVER Way pet-friendly?
No, 24606 PLOVER Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malibu.
Does 24606 PLOVER Way offer parking?
Yes, 24606 PLOVER Way offers parking.
Does 24606 PLOVER Way have units with washers and dryers?
Yes, 24606 PLOVER Way offers units with in unit laundry.
Does 24606 PLOVER Way have a pool?
Yes, 24606 PLOVER Way has a pool.
Does 24606 PLOVER Way have accessible units?
No, 24606 PLOVER Way does not have accessible units.
Does 24606 PLOVER Way have units with dishwashers?
Yes, 24606 PLOVER Way has units with dishwashers.
Does 24606 PLOVER Way have units with air conditioning?
No, 24606 PLOVER Way does not have units with air conditioning.
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