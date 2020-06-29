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Long Beach, CA
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3249 MAGNOLIA AVENUE
Last updated March 19 2020 at 10:13 AM

3249 MAGNOLIA AVENUE

3249 Magnolia Avenue · No Longer Available
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Location

3249 Magnolia Avenue, Long Beach, CA 90806
North Wrigley

Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
bathtub
Unit Amenities
bathtub
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
OPEN HOUSE 02/23/2020 1PM-2PM **FULLY REMODELED AND UPDATED 3BD/1BA HOUSE WITH DETACHED GARAGE AND SPACIOUS PRIVATE BACKYARD. - FULLY REMODELED AND UPDATED 3BD/1BA HOUSE WITH DETACHED GARAGE AND SPACIOUS PRIVATE BACKYARD ON A 5840 SQ FT LOT. LOCATED IN THE NORTH WRIGLEY. THIS HOME INCLUDES: ALL NEW PAINT THROUGHOUT, VINYL PLANK FLOORING THROUGHOUT. LARGE LIVING ROOM OPENING INTO DINING ROOM AND KITCHEN. KITCHEN INCLUDES ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, QUARTZ COUNTER TOPS AND BACK SPLASH AND BRAND NEW CABINETS. BATHROOM INCLUDES: COMPLETELY NEW TOILET NEW VANITY, BATH TUB AND SHOWER ENCLOSURE WITH TILED WALLS AND FLOORS. FRESHLY PAINTED EXTERIOR. ***MORE PICTURES TO COME***

FICO 650+

KEY CHECK OUT LOCATED AT: 248 REDONDO AVE; LONG BEACH, CA 90803 MON- FRI: 8AM- 330PM SAT: 9AM- 330PM (CLOSED 12PM-1PM(LUNCH) CALL FOR MORE DETAILS (562) 439-2147

(RLNE5533218)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3249 MAGNOLIA AVENUE have any available units?
3249 MAGNOLIA AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3249 MAGNOLIA AVENUE have?
Some of 3249 MAGNOLIA AVENUE's amenities include garage, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3249 MAGNOLIA AVENUE currently offering any rent specials?
3249 MAGNOLIA AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 3249 MAGNOLIA AVENUE pet-friendly?
No, 3249 MAGNOLIA AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 3249 MAGNOLIA AVENUE offer parking?
Yes, 3249 MAGNOLIA AVENUE offers parking.
Does 3249 MAGNOLIA AVENUE have units with washers and dryers?
No, 3249 MAGNOLIA AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 3249 MAGNOLIA AVENUE have a pool?
No, 3249 MAGNOLIA AVENUE does not have a pool.
Does 3249 MAGNOLIA AVENUE have accessible units?
No, 3249 MAGNOLIA AVENUE does not have accessible units.
Does 3249 MAGNOLIA AVENUE have units with dishwashers?
No, 3249 MAGNOLIA AVENUE does not have units with dishwashers.
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