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Lake Forest, CA
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44 Rue Fontaine
Last updated August 27 2019 at 3:07 AM

44 Rue Fontaine

44 Rue Fontaine · No Longer Available
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Location

44 Rue Fontaine, Lake Forest, CA 92610
Foothill Ranch

Amenities

recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
COMPLETELY DETACHED CONDO WITH DRIVEWAY AND NICE BACKYARD. 3 BEDROOMS AND 2 AND A HALF BATH. HOME IS LOCATED IN BRITTANY COMMUNITY OF FOOTHILL RANCH. NEWER LAMINATED FLOORING, RECESS LIGHTING, DUAL PANE WINDOWS AND UPDATED KITCHEN WITH WHITE CABINETRY, AND CUSTOM BACK SPLASH. LOTS OF STORAGE SPACE, STAINLESS STEEL APPLIANCES, QUARTS COUNTER TOPS WITH BAR SEATING.
LARGE MASTER BEDROOM, LARGE WALK-IN CLOSET.
AT THE END OF THE HALLWAY THERE ARE TWO ADDITIONAL BEDROOMS WITH FULL BATHROOM.
PROPERTY IS LOCATED NEAR SCHOOLS, SHOPPING, RESTAURANTS AND MORE.
PLEASE CONTACT AGENT FOR SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44 Rue Fontaine have any available units?
44 Rue Fontaine doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Forest, CA.
Is 44 Rue Fontaine currently offering any rent specials?
44 Rue Fontaine is not currently offering any rent specials.
Is 44 Rue Fontaine pet-friendly?
No, 44 Rue Fontaine is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Forest.
Does 44 Rue Fontaine offer parking?
No, 44 Rue Fontaine does not offer parking.
Does 44 Rue Fontaine have units with washers and dryers?
No, 44 Rue Fontaine does not offer units with in unit laundry.
Does 44 Rue Fontaine have a pool?
No, 44 Rue Fontaine does not have a pool.
Does 44 Rue Fontaine have accessible units?
No, 44 Rue Fontaine does not have accessible units.
Does 44 Rue Fontaine have units with dishwashers?
No, 44 Rue Fontaine does not have units with dishwashers.
Does 44 Rue Fontaine have units with air conditioning?
No, 44 Rue Fontaine does not have units with air conditioning.
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