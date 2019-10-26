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Laguna Woods, CA
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5224 Moya
Last updated October 26 2019 at 11:06 AM

5224 Moya

5224 Moya · No Longer Available
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Location

5224 Moya, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
ceiling fan
extra storage
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
extra storage
oven
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
EXCELLENT PRIVATE VIEW, LOCATED IN THE MOST DESIRABLE AREA OF LAGUNA WOODS, THIS ONE LEVEL SINGLE FAMILY DETACHED HOME HAS 2 CAR GARAGE, 3 BEDROOMS, 3 BATHS AND A LARGE CLOSED BONUS/ SUN ROOM ADDITION. SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH WAHSER AND DRYER. PLENTY OF STORAGE PLUS MIRROR WARDROBE, FAN AND A WALKING CLOSET. GREENERY AREA OFF THE MASTER BEDROOM IS A PLUS.

VERY PRIVATE LOCATION ON THE PREMIER SPOT/ CUL-DE-SAC LOT, SURROUNDED BY ALL SINGLE FAMILY DETACHED HOMES, FLOWERS AND TREES.

IT IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF UPGRADING; NEW CARPET, WITH NEW PAINT. IT HAS EXTRA FREZER, AND PLENTY OF EXTRA STORAGE IN THE GARAGE. WILL BE READY TO MOVE IN BY BEGINNING OF JUNE 2019.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5224 Moya have any available units?
5224 Moya doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 5224 Moya have?
Some of 5224 Moya's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5224 Moya currently offering any rent specials?
5224 Moya is not currently offering any rent specials.
Is 5224 Moya pet-friendly?
No, 5224 Moya is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 5224 Moya offer parking?
Yes, 5224 Moya offers parking.
Does 5224 Moya have units with washers and dryers?
No, 5224 Moya does not offer units with in unit laundry.
Does 5224 Moya have a pool?
No, 5224 Moya does not have a pool.
Does 5224 Moya have accessible units?
No, 5224 Moya does not have accessible units.
Does 5224 Moya have units with dishwashers?
Yes, 5224 Moya has units with dishwashers.
Does 5224 Moya have units with air conditioning?
No, 5224 Moya does not have units with air conditioning.
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