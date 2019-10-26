Amenities
EXCELLENT PRIVATE VIEW, LOCATED IN THE MOST DESIRABLE AREA OF LAGUNA WOODS, THIS ONE LEVEL SINGLE FAMILY DETACHED HOME HAS 2 CAR GARAGE, 3 BEDROOMS, 3 BATHS AND A LARGE CLOSED BONUS/ SUN ROOM ADDITION. SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH WAHSER AND DRYER. PLENTY OF STORAGE PLUS MIRROR WARDROBE, FAN AND A WALKING CLOSET. GREENERY AREA OFF THE MASTER BEDROOM IS A PLUS.
VERY PRIVATE LOCATION ON THE PREMIER SPOT/ CUL-DE-SAC LOT, SURROUNDED BY ALL SINGLE FAMILY DETACHED HOMES, FLOWERS AND TREES.
IT IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF UPGRADING; NEW CARPET, WITH NEW PAINT. IT HAS EXTRA FREZER, AND PLENTY OF EXTRA STORAGE IN THE GARAGE. WILL BE READY TO MOVE IN BY BEGINNING OF JUNE 2019.