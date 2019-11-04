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Laguna Woods, CA
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3048 Via Serena S
Last updated November 4 2019 at 8:45 AM

3048 Via Serena S

3048 Via Serena South · No Longer Available
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Location

3048 Via Serena South, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
extra storage
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3048 Via Serena S have any available units?
3048 Via Serena S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 3048 Via Serena S have?
Some of 3048 Via Serena S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3048 Via Serena S currently offering any rent specials?
3048 Via Serena S is not currently offering any rent specials.
Is 3048 Via Serena S pet-friendly?
No, 3048 Via Serena S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 3048 Via Serena S offer parking?
Yes, 3048 Via Serena S offers parking.
Does 3048 Via Serena S have units with washers and dryers?
Yes, 3048 Via Serena S offers units with in unit laundry.
Does 3048 Via Serena S have a pool?
No, 3048 Via Serena S does not have a pool.
Does 3048 Via Serena S have accessible units?
No, 3048 Via Serena S does not have accessible units.
Does 3048 Via Serena S have units with dishwashers?
Yes, 3048 Via Serena S has units with dishwashers.
Does 3048 Via Serena S have units with air conditioning?
Yes, 3048 Via Serena S has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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