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2193 Via Mariposa E
Last updated July 16 2020 at 9:18 PM

2193 Via Mariposa E

2193 Via Mariposa East · (888) 236-1943
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Location

2193 Via Mariposa East, Laguna Woods, CA 92637

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit N · Avail. now

$1,875

2 Bed · 2 Bath · 1009 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
parking
recently renovated
stainless steel
tennis court
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2193 Via Mariposa E have any available units?
2193 Via Mariposa E has a unit available for $1,875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2193 Via Mariposa E have?
Some of 2193 Via Mariposa E's amenities include patio / balcony, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2193 Via Mariposa E currently offering any rent specials?
2193 Via Mariposa E is not currently offering any rent specials.
Is 2193 Via Mariposa E pet-friendly?
No, 2193 Via Mariposa E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 2193 Via Mariposa E offer parking?
Yes, 2193 Via Mariposa E offers parking.
Does 2193 Via Mariposa E have units with washers and dryers?
No, 2193 Via Mariposa E does not offer units with in unit laundry.
Does 2193 Via Mariposa E have a pool?
No, 2193 Via Mariposa E does not have a pool.
Does 2193 Via Mariposa E have accessible units?
No, 2193 Via Mariposa E does not have accessible units.
Does 2193 Via Mariposa E have units with dishwashers?
No, 2193 Via Mariposa E does not have units with dishwashers.
Does 2193 Via Mariposa E have units with air conditioning?
No, 2193 Via Mariposa E does not have units with air conditioning.
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