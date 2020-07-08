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Laguna Beach, CA
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74 Blue Lagoon
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

74 Blue Lagoon

74 Blue Lagoon Villa · No Longer Available
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Location

74 Blue Lagoon Villa, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Amenities

dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
hot tub
tennis court
COMPLETELY UPDATED AND UNFURNISHED 2 BEDROOM 2 BATHROOM BLUE LAGOON VILLA ACROSS FROM LOWER COMMUNITY POOL AND VERY CLOSE TO BEACH. SOME OCEAN VIEW FROM MASTER BEDROOM. AVAILABLE IMMEDIATELY FOR LONG TERM LEASE. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A GATED 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT LOCATED ADJACENT TO THE RENOWN MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND VICTORIA BEACH TO THE NORTH. AMENITIES INCLUDE 2 COMMUNITY POOLS HEATED YEAR ROUND, A TENNIS COURT, 2 COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL, THE SEA VIEW ROOM FOR PRIVATE PARTIES AND A FAMILY GET-TOGETHER AND THE LOFT, A QUITE ROOM FOR ENJOYING THE EVENING SUNSETS AND WATCHING THE SURF UP CLOSE. TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS PERFECT FOR WEEKEND GETAWAYS OR FULL TIME RESIDENCE. CALL OR TEXT STEVE BROWN FOR A PRIVATE SHOWING AT (949) 412-0688.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 74 Blue Lagoon have any available units?
74 Blue Lagoon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 74 Blue Lagoon have?
Some of 74 Blue Lagoon's amenities include dishwasher, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 74 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
74 Blue Lagoon is not currently offering any rent specials.
Is 74 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 74 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 74 Blue Lagoon offer parking?
No, 74 Blue Lagoon does not offer parking.
Does 74 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
No, 74 Blue Lagoon does not offer units with in unit laundry.
Does 74 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 74 Blue Lagoon has a pool.
Does 74 Blue Lagoon have accessible units?
No, 74 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 74 Blue Lagoon have units with dishwashers?
Yes, 74 Blue Lagoon has units with dishwashers.
Does 74 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 74 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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