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Laguna Beach, CA
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519 San Nicholas Court
Last updated May 21 2020 at 6:39 PM

519 San Nicholas Court

519 San Nicholas Ct · No Longer Available
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Location

519 San Nicholas Ct, Laguna Beach, CA 92651

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 519 San Nicholas Court have any available units?
519 San Nicholas Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 519 San Nicholas Court have?
Some of 519 San Nicholas Court's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 519 San Nicholas Court currently offering any rent specials?
519 San Nicholas Court is not currently offering any rent specials.
Is 519 San Nicholas Court pet-friendly?
No, 519 San Nicholas Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 519 San Nicholas Court offer parking?
Yes, 519 San Nicholas Court offers parking.
Does 519 San Nicholas Court have units with washers and dryers?
No, 519 San Nicholas Court does not offer units with in unit laundry.
Does 519 San Nicholas Court have a pool?
Yes, 519 San Nicholas Court has a pool.
Does 519 San Nicholas Court have accessible units?
No, 519 San Nicholas Court does not have accessible units.
Does 519 San Nicholas Court have units with dishwashers?
No, 519 San Nicholas Court does not have units with dishwashers.
Does 519 San Nicholas Court have units with air conditioning?
No, 519 San Nicholas Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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