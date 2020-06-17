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Laguna Beach, CA
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390 High Drive
Last updated October 1 2019 at 11:32 AM

390 High Drive

390 High Drive · No Longer Available
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Location

390 High Drive, Laguna Beach, CA 92651
North Laguna

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
FLAWLESSLY AND COMPLETELY RENOVATED COTTAGE IN BEST POSSIBLE NORTH LAGUNA OCEAN VIEW TREE STREETS LOCATION IS STUNNING INSIDE AND OUT. THIS IMPECCABLE HOME OFFERS INCREDIBLE OCEAN AND COASTLINE VIEWS, NEW KITCHENS AND BATHS, ALL NEW PLUMBING AND ELECTRICAL, HVAC, OPEN FLOORPLAN WITH OPEN BEAM CEILINGS, RECLAIMED DISTRESSED HARDWOOD FLOORING, LEATHERED "SOAPSTONE" GRANITE COUNTERS IN KITCHEN, MARBLE IN BATHS, ROHL PLUMBING FIXTURES, CUSTOM CABINETS, BUILT-IN WINE COOLER IN DINING AREA. JUST A PERFECTLY RENOVATED HOME WITH CLASSIC APPEARANCE AND APPEAL WITH ABSOLUTE STATE OF THE ART MODERN FUNCTIONALITY. ATTENTION TO EVERY DETAIL, EVERY KNOB, WINDOW COVERING, ETC. TOP OF THE LINE COMMERCIAL GRADE FRIGIDAIRE KITCHEN APPLIANCES. INCLUDES TOP OF THE LINE LG STACKABLE WASHER/DRYER. NO EXPENSE WAS SPARED ON THIS TOTAL INTERIOR/EXTERIOR RENOVATION.
AGENT/OWNER LIVES IN ADJOINING BUT SEPARATE PROPERTY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 390 High Drive have any available units?
390 High Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 390 High Drive have?
Some of 390 High Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 390 High Drive currently offering any rent specials?
390 High Drive is not currently offering any rent specials.
Is 390 High Drive pet-friendly?
No, 390 High Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 390 High Drive offer parking?
No, 390 High Drive does not offer parking.
Does 390 High Drive have units with washers and dryers?
Yes, 390 High Drive offers units with in unit laundry.
Does 390 High Drive have a pool?
No, 390 High Drive does not have a pool.
Does 390 High Drive have accessible units?
No, 390 High Drive does not have accessible units.
Does 390 High Drive have units with dishwashers?
Yes, 390 High Drive has units with dishwashers.
Does 390 High Drive have units with air conditioning?
Yes, 390 High Drive has units with air conditioning.
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