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La Habra, CA
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990 E DOVES NEST Avenue
Last updated June 28 2019 at 10:29 AM

990 E DOVES NEST Avenue

990 E Doves Nest Ave · No Longer Available
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Location

990 E Doves Nest Ave, La Habra, CA 90631
La Habra City

Amenities

granite counters
stainless steel
microwave
carpet
range
Unit Amenities
carpet
granite counters
microwave
range
stainless steel
Property Amenities
D.R. HORTON BUILDER HOME 5 BEDROOMS - ONE IS ON DOWNSTAIRS WITH ONE FULL BATH, 4 BEDROOMS ARE UPSTAIRS (INCLUDING MASTER SUITE) + LOFT AREA. TOTAL OF 3 BATHROOMS(ONE IS DOWNSTAIRS AND TWO ARE UPSTAIRS). GOURMET KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL SINKS AND APPLIANCES, CARPET TO BE SHAMPOO BEFORE MOVE IN. GATED COMMUNITY. WALK DISTANCE TO GROCERY, RETAIL STORES AND RESTAURANTS.
LOWER RENTAL RATE IN THIS NEW HOME AREA AND IN CONVENIENCE LOCATION CLOSED TO EVERYTHING.
*** NO PETS PLEASE *** NO PETS PLEASE ***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 990 E DOVES NEST Avenue have any available units?
990 E DOVES NEST Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Habra, CA.
What amenities does 990 E DOVES NEST Avenue have?
Some of 990 E DOVES NEST Avenue's amenities include granite counters, stainless steel, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 990 E DOVES NEST Avenue currently offering any rent specials?
990 E DOVES NEST Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 990 E DOVES NEST Avenue pet-friendly?
No, 990 E DOVES NEST Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Habra.
Does 990 E DOVES NEST Avenue offer parking?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not offer parking.
Does 990 E DOVES NEST Avenue have units with washers and dryers?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 990 E DOVES NEST Avenue have a pool?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not have a pool.
Does 990 E DOVES NEST Avenue have accessible units?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not have accessible units.
Does 990 E DOVES NEST Avenue have units with dishwashers?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not have units with dishwashers.
Does 990 E DOVES NEST Avenue have units with air conditioning?
No, 990 E DOVES NEST Avenue does not have units with air conditioning.
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