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3005 MADISON AVE
Last updated June 27 2020 at 10:01 AM

3005 MADISON AVE

3005 Madison Avenue · (562) 920-2440 ext. 102
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Location

3005 Madison Avenue, Fullerton, CA 92831

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3005 MADISON AVE · Avail. Jul 31

$2,500

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3 Bed · 2.5 Bath · 1562 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
basketball court
carport
on-site laundry
parking
playground
pool
garage
hot tub
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(RLNE5348907)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3005 MADISON AVE have any available units?
3005 MADISON AVE has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 3005 MADISON AVE have?
Some of 3005 MADISON AVE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3005 MADISON AVE currently offering any rent specials?
3005 MADISON AVE is not currently offering any rent specials.
Is 3005 MADISON AVE pet-friendly?
No, 3005 MADISON AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 3005 MADISON AVE offer parking?
Yes, 3005 MADISON AVE offers parking.
Does 3005 MADISON AVE have units with washers and dryers?
No, 3005 MADISON AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 3005 MADISON AVE have a pool?
Yes, 3005 MADISON AVE has a pool.
Does 3005 MADISON AVE have accessible units?
No, 3005 MADISON AVE does not have accessible units.
Does 3005 MADISON AVE have units with dishwashers?
No, 3005 MADISON AVE does not have units with dishwashers.
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