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Fullerton, CA
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2533 W Wallace Avenue
Last updated April 23 2020 at 10:43 PM

2533 W Wallace Avenue

2533 Wallace Ave · No Longer Available
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Location

2533 Wallace Ave, Fullerton, CA 92831

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
PARTIALLY FURNISHED. REMODELED. ALL SPACIOUS FOUR BEDROOMS W/ DOUBLE SLIDING MIRRORED CLOSET DOORS, 2 FULL BATHROOMS. BRICK WALKWAY TO CUSTOM FRONT DOOR ENTRY. VERY HIGH CATHEDRAL CEILINGS IN LARGE LIVING ROOM WITH BRAND NEW VINYL FLOORING, DOUBLE PANE WINDOWS THROUGHOUT, BRAND NEW WINDOW BLINDS AND SCREENS ALL THROUGHOUT. BRAND NEW INTERIOR PAINT. SEPARATE SPACIOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOP, LOTS OF CABINETS, STOVE EXHAUST FAN, STOVE, PORTABLE MICROWAVE, KITCHEN DOUBLE DOOR REFRIGERATOR, DINING TABLE W/7 CHAIRS. FAMILY ROOM HAS ORIGINAL HARDWOOD FLOORING WITH BRICK GAS FIREPLACE W/ MANTEL AND DOUBLE SLIDING GLASS DOOR EXIT TO LARGE BACKYARD. BOTH HALLWAY BATHROOMS HAVE BATHTUBS, PEDESTAL SINKS AND NEW COMMODE. SPACIOUS BACKYARD HAS SEPARATE COVERED PATIO AREA WITH BRICK BARBEQUE PARTIALLY FURNISHED WITH PATIO SET: PATIO TABLE W/6 PATIO CHAIRS. AUTO 2 CAR GARAGE. LAUNDRY AREA WITH WASHER AND DRYER INCLUDED(NO WARRANTIES). TROY HIGH SCHOOL(ASSIGNED SCHOOL) OR AT CALSTATE FULLERTON. FACES SOUTHEAST (SE).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 6 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2533 W Wallace Avenue have any available units?
2533 W Wallace Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2533 W Wallace Avenue have?
Some of 2533 W Wallace Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2533 W Wallace Avenue currently offering any rent specials?
2533 W Wallace Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2533 W Wallace Avenue pet-friendly?
No, 2533 W Wallace Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2533 W Wallace Avenue offer parking?
Yes, 2533 W Wallace Avenue offers parking.
Does 2533 W Wallace Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2533 W Wallace Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2533 W Wallace Avenue have a pool?
No, 2533 W Wallace Avenue does not have a pool.
Does 2533 W Wallace Avenue have accessible units?
No, 2533 W Wallace Avenue does not have accessible units.
Does 2533 W Wallace Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2533 W Wallace Avenue has units with dishwashers.
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