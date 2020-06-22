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Fullerton, CA
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2052 Arnold Way
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2052 Arnold Way

2052 Arnold Way · No Longer Available
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Location

2052 Arnold Way, Fullerton, CA 92833

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
guest parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2052 Arnold Way have any available units?
2052 Arnold Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2052 Arnold Way have?
Some of 2052 Arnold Way's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2052 Arnold Way currently offering any rent specials?
2052 Arnold Way isn't currently offering any rent specials.
Is 2052 Arnold Way pet-friendly?
No, 2052 Arnold Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2052 Arnold Way offer parking?
Yes, 2052 Arnold Way does offer parking.
Does 2052 Arnold Way have units with washers and dryers?
No, 2052 Arnold Way does not offer units with in unit laundry.
Does 2052 Arnold Way have a pool?
Yes, 2052 Arnold Way has a pool.
Does 2052 Arnold Way have accessible units?
No, 2052 Arnold Way does not have accessible units.
Does 2052 Arnold Way have units with dishwashers?
Yes, 2052 Arnold Way has units with dishwashers.
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