All apartments in Fullerton
Find more places like 1328 Walraven Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fullerton, CA
/
1328 Walraven Court
Last updated March 17 2020 at 8:35 AM

1328 Walraven Court

1328 Welraven Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fullerton
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1328 Welraven Court, Fullerton, CA 92833

Amenities

granite counters
dishwasher
stainless steel
gym
playground
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
range
stainless steel
Property Amenities
gym
playground
internet access
A WELL BUILT STONEYBROOK HOME IN THE EXCLUSIVE AMERIDGE HEIGHTS AREA. THIS HOME FEATURES A BRIGHT AND AIRY FLOOR PLAN WITH 3 BEDROOMS + 2 1/2 BATHROOMS AND A LOFT. SHARED FRONT YARD HAS GREEN GRASS AND BENCHES. SPACIOUS LIVING ROOM WITH A FIREPLACE AND GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, ISLAND FAUCET/SINK AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. LOTS OF COMMUNITY AMENITIES INCLUDE HIGH SPEED INTERNET, PARKS WITH PLAYGROUNDS, WALKING TRAILS. WALKING DISTANCE TO AWARD WINNING SCHOOLS FROM PRESCHOOL TO FISLER ELEMENTARY AND JR. HIGH SCHOOL AND OF COURSE, THE SUNNY HILL HIGH SCHOOL. CLOSE TO FULLERTON TOWN CENTER THAT HAS TARGET, ROSS, GOLDS GYM, MANY RESTAURANTS AND BARNS AND NOBLES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1328 Walraven Court have any available units?
1328 Walraven Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 1328 Walraven Court have?
Some of 1328 Walraven Court's amenities include granite counters, dishwasher, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1328 Walraven Court currently offering any rent specials?
1328 Walraven Court is not currently offering any rent specials.
Is 1328 Walraven Court pet-friendly?
No, 1328 Walraven Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 1328 Walraven Court offer parking?
No, 1328 Walraven Court does not offer parking.
Does 1328 Walraven Court have units with washers and dryers?
No, 1328 Walraven Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1328 Walraven Court have a pool?
No, 1328 Walraven Court does not have a pool.
Does 1328 Walraven Court have accessible units?
No, 1328 Walraven Court does not have accessible units.
Does 1328 Walraven Court have units with dishwashers?
Yes, 1328 Walraven Court has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Do You Need an Apartment Cosigner?
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
How to Find a Sublet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Magnolia Tree
2700 West Porter Avenue
Fullerton, CA 92833
City Pointe
130 E Chapman Ave
Fullerton, CA 92832
Aspect
251 E Orangefair Ave
Fullerton, CA 92832
770 South Harbor
770 S Harbor Boulevard
Fullerton, CA 92832
La Costa
1401 N Placentia Ave
Fullerton, CA 92831
La Ramada Apartment Homes
2901 Yorba Linda Blvd
Fullerton, CA 92831
Greenhouse
1220 Deerpark Dr
Fullerton, CA 92831
Malden Station by Windsor
250 W Santa Fe Ave
Fullerton, CA 92832

Similar Pages

Fullerton 1 BedroomsFullerton 2 Bedrooms
Fullerton Apartments with BalconyFullerton Apartments with Parking
Fullerton Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAOntario, CACosta Mesa, CAOrange, CATorrance, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Fullerton

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonHope International University
Fullerton CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks College