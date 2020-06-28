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Encinitas, CA
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147 WEST GLAUCUS
Last updated May 29 2020 at 11:07 AM

147 WEST GLAUCUS

147 West Glaucus Street · No Longer Available
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Location

147 West Glaucus Street, Encinitas, CA 92024

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 147 WEST GLAUCUS have any available units?
147 WEST GLAUCUS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Encinitas, CA.
What amenities does 147 WEST GLAUCUS have?
Some of 147 WEST GLAUCUS's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 147 WEST GLAUCUS currently offering any rent specials?
147 WEST GLAUCUS is not currently offering any rent specials.
Is 147 WEST GLAUCUS pet-friendly?
No, 147 WEST GLAUCUS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Encinitas.
Does 147 WEST GLAUCUS offer parking?
No, 147 WEST GLAUCUS does not offer parking.
Does 147 WEST GLAUCUS have units with washers and dryers?
No, 147 WEST GLAUCUS does not offer units with in unit laundry.
Does 147 WEST GLAUCUS have a pool?
Yes, 147 WEST GLAUCUS has a pool.
Does 147 WEST GLAUCUS have accessible units?
No, 147 WEST GLAUCUS does not have accessible units.
Does 147 WEST GLAUCUS have units with dishwashers?
Yes, 147 WEST GLAUCUS has units with dishwashers.
Does 147 WEST GLAUCUS have units with air conditioning?
No, 147 WEST GLAUCUS does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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