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Dana Point, CA
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34465 VIA ESPINOZA
Last updated January 4 2020 at 2:59 PM

34465 VIA ESPINOZA

34465 via Espinoza · No Longer Available
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Location

34465 via Espinoza, Dana Point, CA 92624

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
internet access
pet friendly
*** B E A C H C L O S E***FURNISHED RENTAL AVAIL ONLY JUNE 1 thru SEPT 30, 2020***2 MONTH MINIMUM INC UTILITIES, FOR OWNER OCCUPIED TOP FLOOR OF DUPLEX W/ MAIN FLOOR ENTRY FOYER**OTHER UNIT IS TENANT OCCUPIED**SHARED GARAGE W/ 1 SPACE & SOME STORAGE FOR SHORT TERM TENANT**ALSO INCLUDES ONE HALF OF EXTRA LONG DRIVEWAY**THE TOP FLOOR IS AN OPEN BEAM VAULTED WOOD CEILING**IT HAS 2 MASTER SUITES EACH W/ THEIR OWN RECENTLY REMODELED BATHROOM & VIEWING DECK W/ PEEK OCEAN VIEWS**BOTH BEDROOMS HAVE A QUEEN SIZED BED**KITCHEN HAS ALL NEW SS APPL'S & NEW BUTCHER BLOCK COUNTER TOPS**KITCHEN OPENS TO LIVING RM W/ FIRE PLACE & ALSO THE DINING AREA**FULL USE OF LARGE GRASS BACK YARD W/ RAISED DECK & BBQ**CABLE TV & HIGH SPEED INTERNET, WATER, GAS & ELECTRIC**SUBMIT ON 1 SMALL DOG, PLEASE NO CATS**JUST 4 BLOCKS TO CAPISTRANO BEACH STATE PARK ON THE SAND**WONDERFUL OPPORTUNITY FOR YOUR SUMMER RENTAL**$3000/m for full 4 month lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34465 VIA ESPINOZA have any available units?
34465 VIA ESPINOZA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 34465 VIA ESPINOZA have?
Some of 34465 VIA ESPINOZA's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34465 VIA ESPINOZA currently offering any rent specials?
34465 VIA ESPINOZA is not currently offering any rent specials.
Is 34465 VIA ESPINOZA pet-friendly?
Yes, 34465 VIA ESPINOZA is pet friendly.
Does 34465 VIA ESPINOZA offer parking?
Yes, 34465 VIA ESPINOZA offers parking.
Does 34465 VIA ESPINOZA have units with washers and dryers?
No, 34465 VIA ESPINOZA does not offer units with in unit laundry.
Does 34465 VIA ESPINOZA have a pool?
No, 34465 VIA ESPINOZA does not have a pool.
Does 34465 VIA ESPINOZA have accessible units?
No, 34465 VIA ESPINOZA does not have accessible units.
Does 34465 VIA ESPINOZA have units with dishwashers?
Yes, 34465 VIA ESPINOZA has units with dishwashers.
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