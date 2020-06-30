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Dana Point, CA
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34071 El Contento Drive
Last updated December 19 2019 at 10:10 AM

34071 El Contento Drive

34071 El Contento Drive · No Longer Available
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Location

34071 El Contento Drive, Dana Point, CA 92629

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34071 El Contento Drive have any available units?
34071 El Contento Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 34071 El Contento Drive have?
Some of 34071 El Contento Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34071 El Contento Drive currently offering any rent specials?
34071 El Contento Drive is not currently offering any rent specials.
Is 34071 El Contento Drive pet-friendly?
No, 34071 El Contento Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 34071 El Contento Drive offer parking?
Yes, 34071 El Contento Drive offers parking.
Does 34071 El Contento Drive have units with washers and dryers?
No, 34071 El Contento Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 34071 El Contento Drive have a pool?
No, 34071 El Contento Drive does not have a pool.
Does 34071 El Contento Drive have accessible units?
No, 34071 El Contento Drive does not have accessible units.
Does 34071 El Contento Drive have units with dishwashers?
Yes, 34071 El Contento Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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