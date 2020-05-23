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Dana Point, CA
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33971 Nauticus Isle
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

33971 Nauticus Isle

33971 Nauticus Isle · No Longer Available
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Location

33971 Nauticus Isle, Dana Point, CA 92629

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
pool
ceiling fan
playground
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 33971 Nauticus Isle have any available units?
33971 Nauticus Isle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 33971 Nauticus Isle have?
Some of 33971 Nauticus Isle's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 33971 Nauticus Isle currently offering any rent specials?
33971 Nauticus Isle isn't currently offering any rent specials.
Is 33971 Nauticus Isle pet-friendly?
No, 33971 Nauticus Isle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 33971 Nauticus Isle offer parking?
Yes, 33971 Nauticus Isle does offer parking.
Does 33971 Nauticus Isle have units with washers and dryers?
No, 33971 Nauticus Isle does not offer units with in unit laundry.
Does 33971 Nauticus Isle have a pool?
Yes, 33971 Nauticus Isle has a pool.
Does 33971 Nauticus Isle have accessible units?
No, 33971 Nauticus Isle does not have accessible units.
Does 33971 Nauticus Isle have units with dishwashers?
Yes, 33971 Nauticus Isle has units with dishwashers.
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