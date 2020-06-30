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Dana Point, CA
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33725 Capstan Drive
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33725 Capstan Drive

33725 Capstan Drive · No Longer Available
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Location

33725 Capstan Drive, Dana Point, CA 92629

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 33725 Capstan Drive have any available units?
33725 Capstan Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 33725 Capstan Drive have?
Some of 33725 Capstan Drive's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 33725 Capstan Drive currently offering any rent specials?
33725 Capstan Drive is not currently offering any rent specials.
Is 33725 Capstan Drive pet-friendly?
No, 33725 Capstan Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 33725 Capstan Drive offer parking?
Yes, 33725 Capstan Drive offers parking.
Does 33725 Capstan Drive have units with washers and dryers?
No, 33725 Capstan Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 33725 Capstan Drive have a pool?
Yes, 33725 Capstan Drive has a pool.
Does 33725 Capstan Drive have accessible units?
No, 33725 Capstan Drive does not have accessible units.
Does 33725 Capstan Drive have units with dishwashers?
No, 33725 Capstan Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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