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Dana Point, CA
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25912 Vista Drive W
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

25912 Vista Drive W

25912 Vista Drive West · No Longer Available
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Location

25912 Vista Drive West, Dana Point, CA 92624

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25912 Vista Drive W have any available units?
25912 Vista Drive W doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 25912 Vista Drive W have?
Some of 25912 Vista Drive W's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25912 Vista Drive W currently offering any rent specials?
25912 Vista Drive W isn't currently offering any rent specials.
Is 25912 Vista Drive W pet-friendly?
No, 25912 Vista Drive W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 25912 Vista Drive W offer parking?
Yes, 25912 Vista Drive W does offer parking.
Does 25912 Vista Drive W have units with washers and dryers?
No, 25912 Vista Drive W does not offer units with in unit laundry.
Does 25912 Vista Drive W have a pool?
No, 25912 Vista Drive W does not have a pool.
Does 25912 Vista Drive W have accessible units?
No, 25912 Vista Drive W does not have accessible units.
Does 25912 Vista Drive W have units with dishwashers?
Yes, 25912 Vista Drive W has units with dishwashers.
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