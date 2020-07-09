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Chino, CA
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15715 Moonflower Ave.
Last updated December 8 2019 at 7:55 AM

15715 Moonflower Ave.

15715 Moonflower Avenue · No Longer Available
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Location

15715 Moonflower Avenue, Chino, CA 91708

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
granite counters
hardwood floors
microwave
range
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
gym
on-site laundry
parking
pool
pool table
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15715 Moonflower Ave. have any available units?
15715 Moonflower Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chino, CA.
How much is rent in Chino, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chino Rent Report.
What amenities does 15715 Moonflower Ave. have?
Some of 15715 Moonflower Ave.'s amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15715 Moonflower Ave. currently offering any rent specials?
15715 Moonflower Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 15715 Moonflower Ave. pet-friendly?
No, 15715 Moonflower Ave. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chino.
Does 15715 Moonflower Ave. offer parking?
Yes, 15715 Moonflower Ave. offers parking.
Does 15715 Moonflower Ave. have units with washers and dryers?
No, 15715 Moonflower Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 15715 Moonflower Ave. have a pool?
Yes, 15715 Moonflower Ave. has a pool.
Does 15715 Moonflower Ave. have accessible units?
No, 15715 Moonflower Ave. does not have accessible units.
Does 15715 Moonflower Ave. have units with dishwashers?
No, 15715 Moonflower Ave. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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