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Calabasas, CA
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4132 Prado De Las Cabras
Last updated April 2 2020 at 6:07 AM

4132 Prado De Las Cabras

4132 Prado De Las Cabras · No Longer Available
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Location

4132 Prado De Las Cabras, Calabasas, CA 91302
The Oaks

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
dog park
gym
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
RECENTLY RENOVATED GORGEOUS HOME WITHIN THE OAKS of CALABASAS! BOASTING AN OPEN FLOOR MODEL WITH A DRAMATIC TWO STORY GRAND FOYER ACCENTED BY A WOOD MEDALLION, 5 BEDROOM SUITES UP, AN XL BNS/6TH BR/OFF/STUDIO (NO BATH) AND A POWDER ROOM ON THE LOWER LEVEL! ONE OF THE SUITES UPSTAIRS (second MBR suite) HAS ITS OWN INDEPENDENT & PRIVATE ACCESS VIA AN EXTERIOR STAIRWAY! THIS LIGHT AND BRIGHT HOME IS TASTEFULLY UPGRADED AND DESIGNED WITH NATURAL COLORS. FEATURES: GOURMET STYLE KITCHEN HAS A HUGE CENTER ISLAND W/BREAKFAST BAR SEATING, GRANITE COUNTERS, HI-GRADE VIKING STAINLESS STEEL APPLIANCES, DEDICATED BREAKFAST AREA and A WALK-IN FOOD PANTRY. A BUTLER'S PANTRY WITH A WINE REFRIGERTOR IS CONNECTING THE KITCHEN WITH THE FORMAL DINNING ROOM. SPRAWLING WOOD FLOORS THROUGHOUT MOST OF THE LOWER LEVEL. STONE FLOORS IN THE KITCHEN, BATHS AND LAUNDRY ROOM. CARPETS IN SOME OF THE BEDROOMS. FIRE PLACE IN THE FAMILY ROOM AND LIVING ROOM. CROWN MOLDINGS, PLANTATTION SHUTTERS THROUOUT, SURROUND SOUND SPEAKERS EXTENDING TO THE OUTDOORS. CUSTOM CLOSET ORGANIZERS. 3 CAR GARAGE WITH AMPLE STORAGE SPACE. 2 WATER HEATERS **SPECTACULAR TROPICAL RESORT STYLE BACKYARD! CUSTOM POOL/SPA WITH A HUGE WATERFALL & WATER SLIDE. OUTDOOR KITCHEN W/WET BAR COVERED BY A PERGULA. INTERLOCKING PAVERS FRONT AND BACK, LARGE GRASSY PLAY AREA! BEAUTIFUL, LUSH AND MANICURED GROUNDS. CLOSE TO THE COMMUNITY AMENITIES INC: ON-SITE MGM, GYM, CLUB HOUSE, BBQ, POOL, SPORTS COURTS, PARKS, DOG PARK, KIDS CLUB AND MORE..

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4132 Prado De Las Cabras have any available units?
4132 Prado De Las Cabras doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Calabasas, CA.
How much is rent in Calabasas, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Calabasas Rent Report.
What amenities does 4132 Prado De Las Cabras have?
Some of 4132 Prado De Las Cabras's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4132 Prado De Las Cabras currently offering any rent specials?
4132 Prado De Las Cabras is not currently offering any rent specials.
Is 4132 Prado De Las Cabras pet-friendly?
Yes, 4132 Prado De Las Cabras is pet friendly.
Does 4132 Prado De Las Cabras offer parking?
Yes, 4132 Prado De Las Cabras offers parking.
Does 4132 Prado De Las Cabras have units with washers and dryers?
No, 4132 Prado De Las Cabras does not offer units with in unit laundry.
Does 4132 Prado De Las Cabras have a pool?
Yes, 4132 Prado De Las Cabras has a pool.
Does 4132 Prado De Las Cabras have accessible units?
No, 4132 Prado De Las Cabras does not have accessible units.
Does 4132 Prado De Las Cabras have units with dishwashers?
No, 4132 Prado De Las Cabras does not have units with dishwashers.
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