All apartments in Beverly Hills
Find more places like 9958 1/2 Durant Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Beverly Hills, CA
/
9958 1/2 Durant Drive
Last updated December 23 2019 at 7:48 AM

9958 1/2 Durant Drive

9958 1/2 Durant Dr · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Beverly Hills
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

9958 1/2 Durant Dr, Beverly Hills, CA 90212
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
Bright 2bd/2bth Townhome in Beverly Hills - GORGEOUS TWO STORY TOWN-HOME WITH- LARGE PRIVATE PATIO AND 2ND FLOOR BALCONY - FRESHLY PAINTED AND COMPLETELY REMODELED WITH NEW WINDOWS- NEW BLINDS, AND NEWLY RESTORED HARDWOOD FLOORS- ABUNDANT OF STORAGE -UPDATED KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND QUARTZ COUNTERTOPS - LARGE PRIVATE PATIO AND 2ND FLOOR BALCONY - WASHER/DRYER IN UNIT -LARGE GRAND FIREPLACE--PRIVATE GARAGE.

BEVERLY HILLS SCHOOL DISTRICT-STARBUCKS-BEVERLY HILLS PENINSULA-DINING AND SHOPPING- WALKING DISTANCE-CENTURY CITY ADJACENT

(RLNE5322267)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9958 1/2 Durant Drive have any available units?
9958 1/2 Durant Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 9958 1/2 Durant Drive have?
Some of 9958 1/2 Durant Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9958 1/2 Durant Drive currently offering any rent specials?
9958 1/2 Durant Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9958 1/2 Durant Drive pet-friendly?
Yes, 9958 1/2 Durant Drive is pet friendly.
Does 9958 1/2 Durant Drive offer parking?
Yes, 9958 1/2 Durant Drive offers parking.
Does 9958 1/2 Durant Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9958 1/2 Durant Drive offers units with in unit laundry.
Does 9958 1/2 Durant Drive have a pool?
No, 9958 1/2 Durant Drive does not have a pool.
Does 9958 1/2 Durant Drive have accessible units?
No, 9958 1/2 Durant Drive does not have accessible units.
Does 9958 1/2 Durant Drive have units with dishwashers?
No, 9958 1/2 Durant Drive does not have units with dishwashers.
Does 9958 1/2 Durant Drive have units with air conditioning?
Yes, 9958 1/2 Durant Drive has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
9 Tips to Get Cheaper Rent
Should I Live with a Roommate?
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Beverly Hills 1 BedroomsBeverly Hills 2 Bedrooms
Beverly Hills Apartments with Washer-DryerBeverly Hills Dog Friendly Apartments
Beverly Hills Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CAOrange, CATorrance, CA
Burbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CADowney, CASimi Valley, CAGarden Grove, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CA
Citrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CACastaic, CAOak Park, CADiamond Bar, CALa Mirada, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts