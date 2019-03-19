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Beverly Hills, CA
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438 South ALMONT Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

438 South ALMONT Drive

438 South Almont Drive · No Longer Available
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Location

438 South Almont Drive, Beverly Hills, CA 90211
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 438 South ALMONT Drive have any available units?
438 South ALMONT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 438 South ALMONT Drive have?
Some of 438 South ALMONT Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 438 South ALMONT Drive currently offering any rent specials?
438 South ALMONT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 438 South ALMONT Drive pet-friendly?
No, 438 South ALMONT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 438 South ALMONT Drive offer parking?
No, 438 South ALMONT Drive does not offer parking.
Does 438 South ALMONT Drive have units with washers and dryers?
Yes, 438 South ALMONT Drive offers units with in unit laundry.
Does 438 South ALMONT Drive have a pool?
No, 438 South ALMONT Drive does not have a pool.
Does 438 South ALMONT Drive have accessible units?
No, 438 South ALMONT Drive does not have accessible units.
Does 438 South ALMONT Drive have units with dishwashers?
Yes, 438 South ALMONT Drive has units with dishwashers.
Does 438 South ALMONT Drive have units with air conditioning?
Yes, 438 South ALMONT Drive has units with air conditioning.
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