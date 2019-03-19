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336 South WETHERLY Drive.
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Beverly Hills, CA
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336 South WETHERLY Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

336 South WETHERLY Drive

336 South Wetherly Drive · No Longer Available
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Location

336 South Wetherly Drive, Beverly Hills, CA 90211
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

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Frequently Asked Questions

Does 336 South WETHERLY Drive have any available units?
336 South WETHERLY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 336 South WETHERLY Drive have?
Some of 336 South WETHERLY Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 336 South WETHERLY Drive currently offering any rent specials?
336 South WETHERLY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 336 South WETHERLY Drive pet-friendly?
No, 336 South WETHERLY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 336 South WETHERLY Drive offer parking?
Yes, 336 South WETHERLY Drive offers parking.
Does 336 South WETHERLY Drive have units with washers and dryers?
Yes, 336 South WETHERLY Drive offers units with in unit laundry.
Does 336 South WETHERLY Drive have a pool?
Yes, 336 South WETHERLY Drive has a pool.
Does 336 South WETHERLY Drive have accessible units?
No, 336 South WETHERLY Drive does not have accessible units.
Does 336 South WETHERLY Drive have units with dishwashers?
Yes, 336 South WETHERLY Drive has units with dishwashers.
Does 336 South WETHERLY Drive have units with air conditioning?
Yes, 336 South WETHERLY Drive has units with air conditioning.

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