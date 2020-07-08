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Anaheim, CA
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1081 S Burlwood Drive
Last updated January 13 2020 at 9:49 PM

1081 S Burlwood Drive

1081 South Burlwood Drive · No Longer Available
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Location

1081 South Burlwood Drive, Anaheim, CA 92807
Anaheim Hills

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1081 S Burlwood Drive have any available units?
1081 S Burlwood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anaheim, CA.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
What amenities does 1081 S Burlwood Drive have?
Some of 1081 S Burlwood Drive's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1081 S Burlwood Drive currently offering any rent specials?
1081 S Burlwood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1081 S Burlwood Drive pet-friendly?
No, 1081 S Burlwood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anaheim.
Does 1081 S Burlwood Drive offer parking?
Yes, 1081 S Burlwood Drive offers parking.
Does 1081 S Burlwood Drive have units with washers and dryers?
No, 1081 S Burlwood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1081 S Burlwood Drive have a pool?
No, 1081 S Burlwood Drive does not have a pool.
Does 1081 S Burlwood Drive have accessible units?
No, 1081 S Burlwood Drive does not have accessible units.
Does 1081 S Burlwood Drive have units with dishwashers?
Yes, 1081 S Burlwood Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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