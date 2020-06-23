All apartments in Aliso Viejo
Find more places like 65 Cinnamon Teal.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Aliso Viejo, CA
/
65 Cinnamon Teal
Last updated December 29 2019 at 2:59 PM

65 Cinnamon Teal

65 Cinnamon Teal · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Aliso Viejo
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

65 Cinnamon Teal, Aliso Viejo, CA 92656
Seagate Colony

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
TOWNHOME!!! NO ONE ABOVE OR BELOW YOU. GATED SEAGATE COLONY , RARE FOUND ON THE MARKET TWO STORY TOWNHOME!! CORNER UNIT!! RENT INCLUDE HOA. THIS IS A 2 LEVEL, 2 BEDROOM, 2 1/2 BATH TOWNHOUSE LOCATED IN THE PRESTIGIOUS TRACT OF SEAGATE COLONY. CORNER UNIT WITH NO ONE ABOVE OR BELOW. FEATURES INCLUDE NEW INTERIOR PAINTING, NEWER LAMINATED FLOOR. NEWER WASHER/ DRYER/ UNDER SINK DRINKING WATER FILTER, ALL INCLUDED IN LEASE ALONG WITH THE REFRIGERATOR. NEW BLINDS IN MASTER BEDROOM. NEW FAUCETS IN BATHROOMS. MASTER BEDROOM HAS HIGH CEILING. AN UPGRADED KITCHEN WITH NEWER CABINETS AND COUNTERTOPS. EACH BEDROOM HAS OWN BATHROOM. HALF BATH DOWNSTAIRS. DETACHED ONE CAR GARAGE AND ONE ADDITIONAL ASSIGNED PARKING CLOSE TO THIS UNIT. THERE ARE WALKING TRAILS, AND IT IS BEACH CLOSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 65 Cinnamon Teal have any available units?
65 Cinnamon Teal doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aliso Viejo, CA.
What amenities does 65 Cinnamon Teal have?
Some of 65 Cinnamon Teal's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 65 Cinnamon Teal currently offering any rent specials?
65 Cinnamon Teal isn't currently offering any rent specials.
Is 65 Cinnamon Teal pet-friendly?
No, 65 Cinnamon Teal is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aliso Viejo.
Does 65 Cinnamon Teal offer parking?
Yes, 65 Cinnamon Teal does offer parking.
Does 65 Cinnamon Teal have units with washers and dryers?
Yes, 65 Cinnamon Teal offers units with in unit laundry.
Does 65 Cinnamon Teal have a pool?
No, 65 Cinnamon Teal does not have a pool.
Does 65 Cinnamon Teal have accessible units?
No, 65 Cinnamon Teal does not have accessible units.
Does 65 Cinnamon Teal have units with dishwashers?
No, 65 Cinnamon Teal does not have units with dishwashers.
Does 65 Cinnamon Teal have units with air conditioning?
No, 65 Cinnamon Teal does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Rental Inspection Checklist – What to Look For
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Aliso Creek
24152 Hollyoak
Aliso Viejo, CA 92656
City Lights at Town Center
5000 City Lights Dr
Aliso Viejo, CA 92656
Vantis
90 Vantis Dr
Aliso Viejo, CA 92656

Similar Pages

Aliso Viejo 1 BedroomsAliso Viejo 2 Bedrooms
Aliso Viejo Apartments with GarageAliso Viejo Apartments with Gym
Aliso Viejo Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CAOceanside, CACorona, CAFullerton, CA
Ontario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CACarlsbad, CACovina, CAEl Monte, CAArcadia, CAMontclair, CAColton, CALake Elsinore, CA
Dana Point, CARialto, CAWildomar, CACypress, CALa Verne, CACarson, CALaguna Hills, CAWestminster, CALakewood, CAMenifee, CA

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
Chaffey College