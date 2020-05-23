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Aliso Viejo, CA
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23 Shorecliff
Last updated September 25 2019 at 3:22 AM

23 Shorecliff

23 Shorecliff · No Longer Available
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Location

23 Shorecliff, Aliso Viejo, CA 92656
Pacific Ridge

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
playground
garage
tennis court
WELCOME HOME! ADORABLE RESIDENCE FULLY UPGRADED IN PACIFIC RIDGE A VERY DESIRABLE AREA OF ALISO VIEJO. THE HOMES HERE ARE SPACIOUSLY SEPARATED WITH AVERAGE LOT SIZES LARGER THAN MOST TRACTS AND GIVES THE FEEL OF A TRUE SINGLE FAMILY LIVING. LOCATED ON A SINGLE LOADED STREET WITH CITY LIGHT VIEWS FROM THE FRONT AND GREENBELT AT THE BACK. LARGE PRIVATE RELAXING BACK YARD FOR YOUR ENTERTAINMENT AND ENJOYMENT. UPON ENTRY YOU WILL IMMEDIATELY BE IMPRESSED WITH THE OPEN BRIGHT AND LIGHT LIVING ROOM THAT HAS VAULTED CEILING AND A SPACIOUS FORMAL DINING ROOM. THE GOURMET KITCHEN AND FAMILY ROOMS LOOKS OUT TO THE BACK YARD AND GREENBELT. DIRECT ACCESS GARAGE HAS EPOXY FLOORING, AMPLE OVERHEAD STORAGE, CABINETS AND A WORK BENCH. THERE ARE MANY BEAUTIFUL FEATURES TO THIS LOVELY HOME INCLUDING: TRAVERTINE FLOORING DOWNSTAIRS, GRANITE KITCHEN AND BATHROOM COUNTER TOPS WITH BACK SPLASH, STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES, CUSTOM CROWN MOLDINGS AND BASEBOARDS THROUGHOUT, CEILING FANS WITH REMOTES, LARGE WALK IN CLOSET WITH BUILTIN, JACUZZI TUB IN THE MASTER BATH PEDESTAL SINKS, PLANTATION SHUTTERS, CUSTOM FIREPLACE. UPGRADED WINDOWS THROUGH OUT, SECURITY ALARM SYSTEM, BRAND NEW A/C UNIT INSTALLED LAST SUMMER, SPRINKLER SYSTEM AND MORE. GREAT LOCATION WITH EASY ACCESS TO FREEWAYS, TOLL ROAD, SHOPPING, LAGUNA BEACH, IRVINE SPECTRUM AND ALISO TOWN CENTER. THE COMMUNITY INCLUDES SPORTS FIELDS, LIGHTED TENNIS COURTS, PICNIC AREAS, KIDS PLAY GROUND AND MORE. LOW HOA AND TAX WITH NO MELLO ROOS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23 Shorecliff have any available units?
23 Shorecliff doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aliso Viejo, CA.
What amenities does 23 Shorecliff have?
Some of 23 Shorecliff's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23 Shorecliff currently offering any rent specials?
23 Shorecliff is not currently offering any rent specials.
Is 23 Shorecliff pet-friendly?
No, 23 Shorecliff is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aliso Viejo.
Does 23 Shorecliff offer parking?
Yes, 23 Shorecliff offers parking.
Does 23 Shorecliff have units with washers and dryers?
No, 23 Shorecliff does not offer units with in unit laundry.
Does 23 Shorecliff have a pool?
No, 23 Shorecliff does not have a pool.
Does 23 Shorecliff have accessible units?
No, 23 Shorecliff does not have accessible units.
Does 23 Shorecliff have units with dishwashers?
Yes, 23 Shorecliff has units with dishwashers.
Does 23 Shorecliff have units with air conditioning?
Yes, 23 Shorecliff has units with air conditioning.
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