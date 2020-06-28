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Surprise, AZ
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16525 W ARROYO Court
Last updated November 9 2019 at 5:57 AM

16525 W ARROYO Court

16525 West Arroyo Court · No Longer Available
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Location

16525 West Arroyo Court, Surprise, AZ 85374
Sun City Grand

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16525 W ARROYO Court have any available units?
16525 W ARROYO Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 16525 W ARROYO Court have?
Some of 16525 W ARROYO Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16525 W ARROYO Court currently offering any rent specials?
16525 W ARROYO Court is not currently offering any rent specials.
Is 16525 W ARROYO Court pet-friendly?
No, 16525 W ARROYO Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 16525 W ARROYO Court offer parking?
Yes, 16525 W ARROYO Court offers parking.
Does 16525 W ARROYO Court have units with washers and dryers?
No, 16525 W ARROYO Court does not offer units with in unit laundry.
Does 16525 W ARROYO Court have a pool?
No, 16525 W ARROYO Court does not have a pool.
Does 16525 W ARROYO Court have accessible units?
No, 16525 W ARROYO Court does not have accessible units.
Does 16525 W ARROYO Court have units with dishwashers?
Yes, 16525 W ARROYO Court has units with dishwashers.
Does 16525 W ARROYO Court have units with air conditioning?
No, 16525 W ARROYO Court does not have units with air conditioning.
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