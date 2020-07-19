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Surprise, AZ
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16380 W POST Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16380 W POST Drive

16380 W Post Dr · No Longer Available
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Location

16380 W Post Dr, Surprise, AZ 85388
Northwest Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16380 W POST Drive have any available units?
16380 W POST Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 16380 W POST Drive have?
Some of 16380 W POST Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16380 W POST Drive currently offering any rent specials?
16380 W POST Drive is not currently offering any rent specials.
Is 16380 W POST Drive pet-friendly?
Yes, 16380 W POST Drive is pet friendly.
Does 16380 W POST Drive offer parking?
Yes, 16380 W POST Drive offers parking.
Does 16380 W POST Drive have units with washers and dryers?
No, 16380 W POST Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 16380 W POST Drive have a pool?
No, 16380 W POST Drive does not have a pool.
Does 16380 W POST Drive have accessible units?
No, 16380 W POST Drive does not have accessible units.
Does 16380 W POST Drive have units with dishwashers?
Yes, 16380 W POST Drive has units with dishwashers.
Does 16380 W POST Drive have units with air conditioning?
No, 16380 W POST Drive does not have units with air conditioning.
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