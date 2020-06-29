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Surprise, AZ
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15943 W CENTRAL Street
Last updated December 14 2019 at 7:33 AM

15943 W CENTRAL Street

15943 West Central Street · No Longer Available
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Location

15943 West Central Street, Surprise, AZ 85374
Mountain Vista Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15943 W CENTRAL Street have any available units?
15943 W CENTRAL Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15943 W CENTRAL Street have?
Some of 15943 W CENTRAL Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15943 W CENTRAL Street currently offering any rent specials?
15943 W CENTRAL Street is not currently offering any rent specials.
Is 15943 W CENTRAL Street pet-friendly?
No, 15943 W CENTRAL Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 15943 W CENTRAL Street offer parking?
Yes, 15943 W CENTRAL Street offers parking.
Does 15943 W CENTRAL Street have units with washers and dryers?
Yes, 15943 W CENTRAL Street offers units with in unit laundry.
Does 15943 W CENTRAL Street have a pool?
No, 15943 W CENTRAL Street does not have a pool.
Does 15943 W CENTRAL Street have accessible units?
No, 15943 W CENTRAL Street does not have accessible units.
Does 15943 W CENTRAL Street have units with dishwashers?
Yes, 15943 W CENTRAL Street has units with dishwashers.
Does 15943 W CENTRAL Street have units with air conditioning?
No, 15943 W CENTRAL Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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