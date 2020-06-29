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Surprise, AZ
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15456 W CORRINE Drive
Last updated May 7 2020 at 11:06 PM

15456 W CORRINE Drive

15456 West Corrine Drive · No Longer Available
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Location

15456 West Corrine Drive, Surprise, AZ 85379
Marley Park

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
ABSOLUTELY STUNNING HOME! TAX INCLUDED! WILL NOT LAST LONG!! CLEAN FRONT YARD LANDSCAPE, LARGE COVERED PORCH WITH TRAVERTINE TILED FLOOR. PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT. PRIVATE OFFICE, FORMAL DINING ROOM, BREAKFAST ROOM. GOURMET KITCHEN WITH BEAUTIFUL GRANITE SLAB COUNTERS, 42'' CABINETS, UNDERMOUNT LIGHTING, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WALK IN PANTRY. MASTER BEDROOM ON MAIN LEVEL. MASTER BATH COMPLETE WITH DUAL VANITIES, SEPARATE TUB/SHOWER & HIS/HER CLOSETS. HUGE LAUNDRY ROOM WITH CABINETS & SINK. UPSTAIRS BOASTS & LOFT WITH WALK OUT BALCONY, 3 BEDROOMS & FULL BATHROOM. ALL NEW LIGHT FIXTURES & CEILING FANS. BACKYARD FEATURES A PAVERED PATIO, LARGE GRASSY AREA, TROPICAL TREES & PLANTS. 3 CAR GARAGE WITH BUILT IN CABINETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15456 W CORRINE Drive have any available units?
15456 W CORRINE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15456 W CORRINE Drive have?
Some of 15456 W CORRINE Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15456 W CORRINE Drive currently offering any rent specials?
15456 W CORRINE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15456 W CORRINE Drive pet-friendly?
No, 15456 W CORRINE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 15456 W CORRINE Drive offer parking?
Yes, 15456 W CORRINE Drive offers parking.
Does 15456 W CORRINE Drive have units with washers and dryers?
No, 15456 W CORRINE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15456 W CORRINE Drive have a pool?
No, 15456 W CORRINE Drive does not have a pool.
Does 15456 W CORRINE Drive have accessible units?
No, 15456 W CORRINE Drive does not have accessible units.
Does 15456 W CORRINE Drive have units with dishwashers?
Yes, 15456 W CORRINE Drive has units with dishwashers.
Does 15456 W CORRINE Drive have units with air conditioning?
No, 15456 W CORRINE Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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