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Surprise, AZ
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14735 W VENTURA Street
Last updated May 21 2020 at 4:45 AM

14735 W VENTURA Street

14735 West Ventura Street · No Longer Available
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Location

14735 West Ventura Street, Surprise, AZ 85379
Ashton Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FOUR BEDROOM WITH SPLIT MASTER FLOOR PLAN - LOCATED DIRECTLY ACROSS THE STREET FROM THE PARK. KITCHEN HAS A TON OF CABINET SPACE, OVERSIZED ISLAND & BAY WINDOWS TO UTILIZE THE NATURAL LIGHT. CEILING FANS THROUGHOUT HOUSE. BACKYARD PATIO IS COVERED. EASY CARE LANDSCAPING FRONT & BACKYARDS.PET DEPOSIT IS PER PET, NO RESTRICTED DOG BREEDS ARE PERMITTED UNDER ANY CIRCUMSTANCE. APPLICATION FEE IS $55 PER PRIMARY APPLICANT - $25 FEE TO RUN A BACKGROUND CHECK ON OCCUPANTS WHO ARE OVER 18 YEARS OF AGE, AND ARE NOT ONE OF THE PRIMARY APPLICANTS.THERE IS AN ADMIN. FEE OF $100 DUE WITH THE FIRST MONTH'S RENT PAYMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14735 W VENTURA Street have any available units?
14735 W VENTURA Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 14735 W VENTURA Street have?
Some of 14735 W VENTURA Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14735 W VENTURA Street currently offering any rent specials?
14735 W VENTURA Street is not currently offering any rent specials.
Is 14735 W VENTURA Street pet-friendly?
Yes, 14735 W VENTURA Street is pet friendly.
Does 14735 W VENTURA Street offer parking?
No, 14735 W VENTURA Street does not offer parking.
Does 14735 W VENTURA Street have units with washers and dryers?
No, 14735 W VENTURA Street does not offer units with in unit laundry.
Does 14735 W VENTURA Street have a pool?
No, 14735 W VENTURA Street does not have a pool.
Does 14735 W VENTURA Street have accessible units?
No, 14735 W VENTURA Street does not have accessible units.
Does 14735 W VENTURA Street have units with dishwashers?
Yes, 14735 W VENTURA Street has units with dishwashers.
Does 14735 W VENTURA Street have units with air conditioning?
No, 14735 W VENTURA Street does not have units with air conditioning.
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